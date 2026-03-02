CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor

CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor

CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor

Radu Constantin Publicat: 2 martie 2026, 20:20

CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor

CFR Cluj a riscat să piardă două puncte şi să lase locul FCSB-ului în play-off din cauza unei datorii. O decizie a TAS obliga CFR Cluj să achite suma de 200.000 de euro impresarului Cătălin Sărmășan. Datoria era din 2024, când s-a făcut transferul lui Răzvan Sava la Udinese.

Pentru a evita depunctarea, Iuliu Mureșan a ajuns la un acord cu impresarul Cătălin Sărmăşan, iar clubul poate evolua în play-off. Ardelenii nu au plătit însă toţi banii, ci au ajuns la un acord să fie achitaţi în rate. Astăzi, 2 martie, clubul a plătit prima tranșă și a evitat depunctarea, potrivit prosport.

“Da, este rezolvată situația. Acum urmează să o plătim. Avem banii, este totul în regulă. Nu se pune problema de nicio depunctare”, a confirmat Iuliu Mureșan pentru digisport.ro.

Nu este prima dată când CFR Cluj se confrună cu probleme financiare. Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a apelat la o soluţie rar întâlnită pentru a achita datoriile faţă de jucători, pentru care risca depunctarea din partea FRF. Neluţu Varga a împrumutat circa 2 milioane de euro de la doi oameni de afaceri, girând respectivele împrumuturi cu drepturile federative ale jucătorilor.

 

