Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: "Om m-am făcut" - Antena Sport

Mario Tudose (FC Argeş) şi Matei Ilie (CFR Cluj) sunt pe lista de transferuri a lui Gigi Becali. Cel care i-a recomandat pe cei doi latifundiarului este Mitică Dragomir.
“Uite, Gigi, ce îți spun eu acum. Câștigi la el cel puțin 8 milioane. Du-te și ia-l pe fundașul central de la Argeș, care are 21 de ani (n.r. Mario Tudose). Băi, fii atent aici. Dacă nu iei 10 milioane pe el, vii la mine și îți dau eu diferența.
E cel mai tare fundaș central din România la această oră. Și al doilea, Ilie de la CFR Cluj. Ăștia sunt cei mai buni fundași centrali din România”, a spus Dumitru Dragomir în cadrul unei emisiuni, potrivit Fanatik.ro.
Gigi Becali a recunosut că cei doi fotbalişti sunt deja pe lista lui de achiziţii, urmând să fie făcută o ofertă în vară pentru ei.
“Acum nu putem să-l luăm (n.r. Despre Tudose), Mitică. La vară. Dacă îi iau pe aștia amândoi, om m-am făcut”, a reacţionat Gigi Becali.
