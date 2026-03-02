Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi

Publicat: 2 martie 2026, 10:41

Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă / Hepta

Gigi Becali a convocat o şedinţă de urgenţă la Palat, după umilinţa FCSB-ului. Campioana a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie, fiind prima campioană en-titre din Liga 1 care va evolua în play-out.

Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulţumit de campania de transferuri de la FCSB, din acest sezon. Acesta a declarat, după victoria cu 4-2 cu UTA, că va face o adevărată “revoluţie” la echipa sa, din următorul sezon.

Gigi Becali a transmis că are în plan să înfiinţeze un departament de scouting la FCSB. Conform digisport.ro, patronul campioanei e gata să-l tragă pe linie moartă pe Mihai Stoica, cel care s-a ocupat de transferuri în actuala stagiune.

Becali nu se va dezice însă de MM, cel care ocupă postul de preşedinte al Consiliului de Administraţie la FCSB, acesta urmând să rămână la formaţia campioană şi după ce se va deschide departamentul de scouting.

Patronul roş-albaştrilor anunţa că e dispus să-l readucă la FCSB pe Mirel Rădoi, pe postul de manager general. Totuşi, conform sursei citate anterior, sunt şanse extrem de mici ca fostul antrenor al Universităţii Craiova să accepte propunerea venită din partea naşului său.

La şedinţa care va avea loc în această dimineaţă la Palatul din Aleea Alexandru, Gigi Becali îşi va expune ideile privind următorul sezon. FCSB are ca obiectiv acum câştigarea play-out-ului pentru a disputa barajul pentru Conference League cu ocupanta locului trei din play-off.

În privinţa lui Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, Gigi Becali a transmis un mesaj categoric după victoria cu UTA. Patronul campioanei e gata să-i demită pe cei doi antrenori, în cazul în care echipa sa nu va prinde cupele europene, la finalul actualei stagiuni.

