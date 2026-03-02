Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi - Antena Sport

Gigi Becali a convocat o şedinţă de urgenţă la Palat, după umilinţa FCSB-ului. Campioana a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie, fiind prima campioană en-titre din Liga 1 care va evolua în play-out.

Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulţumit de campania de transferuri de la FCSB, din acest sezon. Acesta a declarat, după victoria cu 4-2 cu UTA, că va face o adevărată “revoluţie” la echipa sa, din următorul sezon.

Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului

Gigi Becali a transmis că are în plan să înfiinţeze un departament de scouting la FCSB. Conform digisport.ro, patronul campioanei e gata să-l tragă pe linie moartă pe Mihai Stoica, cel care s-a ocupat de transferuri în actuala stagiune.

Becali nu se va dezice însă de MM, cel care ocupă postul de preşedinte al Consiliului de Administraţie la FCSB, acesta urmând să rămână la formaţia campioană şi după ce se va deschide departamentul de scouting.

Patronul roş-albaştrilor anunţa că e dispus să-l readucă la FCSB pe Mirel Rădoi, pe postul de manager general. Totuşi, conform sursei citate anterior, sunt şanse extrem de mici ca fostul antrenor al Universităţii Craiova să accepte propunerea venită din partea naşului său.