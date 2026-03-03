Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: "Doar aşa îl ajut" - Antena Sport

Adrian Ilie i-a pus o condiţie lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB. Fostul internaţional a confirmat faptul că va avea o întâlnire cu patronul campioanei în vederea planului pe care acesta îl are la echipă.

Adrian Ilie a transmis că va veni la FCSB doar dacă Gigi Becali va înfiinţa un departament de scouting. Fostul internaţional nu este dispus să accepte o altă funcţie în cadrul clubului.

Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB

“Cobra” a mai declarat că nu are timpul necesar pentru a se implica total la FCSB, motiv pentru care va accepta doar să lucreze în departamentul de scouting.

“Am vorbit cu Gigi la telefon. Nu știu exact ce vrea să facă, cred că nici el nu știe acum ce vrea. A rămas să ne întâlnim. Ce să-mi propună? La telefon nu se pot face propuneri. Trebuie să ne întâlnim față în față.

Ce e sigur este că eu nu voi ocupa o funcție de conducere la Steaua, un post în club. Ei au tot ce le trebuie, iar eu nu am timp, am businessuri de care e nevoie să mă ocup.