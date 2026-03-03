Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: "Doar aşa îl ajut" - Antena Sport

Adrian Ilie i-a pus o condiţie lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB. Fostul internaţional a confirmat faptul că va avea o întâlnire cu patronul campioanei în vederea planului pe care acesta îl are la echipă.
Adrian Ilie a transmis că va veni la FCSB doar dacă Gigi Becali va înfiinţa un departament de scouting. Fostul internaţional nu este dispus să accepte o altă funcţie în cadrul clubului.
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB
“Cobra” a mai declarat că nu are timpul necesar pentru a se implica total la FCSB, motiv pentru care va accepta doar să lucreze în departamentul de scouting.
“Am vorbit cu Gigi la telefon. Nu știu exact ce vrea să facă, cred că nici el nu știe acum ce vrea. A rămas să ne întâlnim. Ce să-mi propună? La telefon nu se pot face propuneri. Trebuie să ne întâlnim față în față.
Ce e sigur este că eu nu voi ocupa o funcție de conducere la Steaua, un post în club. Ei au tot ce le trebuie, iar eu nu am timp, am businessuri de care e nevoie să mă ocup.
Doar dacă o să-și facă un departament de scouting, atunci da, pot să-i ajut. A rămas că o să ne întâlnim față în față și să punem lucrurile la punct”, a declarat Adrian Ilie, conform gsp.ro.
Adrian Ilie a mai fost angajat de Gigi Becali la FCSB în sezonul 2007-2008, atunci când a ocupat postul de manager. În mandatul său s-au realizat transferuri importante, fiind aduşi, printre alţii, Robinson Zapata sau Pawel Golanski.
Ce a spus Gigi Becali despre Adrian Ilie
După ratarea play-off-ului, Gigi Becali a anunţat că va deschide un departament de scouting, fiind nemulţumit de transferurile efectuate la FCSB, în acest sezon. Patronul campioanei îi vrea alături pe Adrian Ilie şi Mirel Rădoi.
“Păi și cu el vorbesc (n.r. cu Adrian Ilie). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut. Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ce număr ai? Am schimbat numărul de un an. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo.
O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit.
Avem nevoie de 5-6 jucători și îi cumpărăm. Să-ți spun ceva. Sunt vreo 5-6 jucători cărora nu ai ce să le faci. Au contract. Vor pleca când vor vrea sau vor sta pe bară că nu-i vor băga în lot”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
