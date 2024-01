Omar El Kaddouri a dezvăluit cum a fost convins să semneze cu CFR Cluj! Avertisment pentru FCSB: "Cupa și campionatul!" - Antena Sport

Potrivit fanatik.ro, în primul an de contract, salariul lui El Kaddouri va fi de 15.000 de euro pe lună. Salariul mijlocaşului cu profil ofensiv va creşte din al doilea an, urmând să câştige 20.000 de euro. În al treilea an, el ar urma să încaseze 22.000 de euro potrivit sursei menţionate mai sus.

Cota de piaţă a lui Omar El Kaddouri este de 600.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

„Bun venit în familia noastră, Omar El Kaddouri! Suntem bucuroși să anunțăm primul transfer al acestei ierni! De astăzi, Omar El Kaddouri este noul nostru mijlocaș ofensiv.

Având o vastă experiență, El Kaddouri a bifat 108 apariții în Serie A în tricourile celor de la Napoli, Torino și Empoli. În ultimele șase sezoane, mijlocașul marocan a evoluat la PAOK Salonic, formație pentru care a jucat 173 de partide, semnând 10 goluri și 13 pase decisive.

Născut în Belgia, cu origini marocane, Omar a fost convocat la Echipa Națională a Marocului la vârsta de 22 de ani, având până acum 32 de apariții și 5 goluri pentru reprezentativa țării sale, alături de care a participat și la Jocurile Olimpice din 2012.

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări alături de echipa noastră”, se arată în comunicatul celor de la CFR Cluj.