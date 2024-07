Oțelul Galați a transferat un fost jucător de la FCSB! Lovitura reușită de Dorinel Munteanu - Antena Sport

Dorinel Munteanu s-a declarat mulțumit de jocul echipe sale. Acesta a subliniat că jucătorii săi au ieșit mult mai motivați de la vestiare, la pauză, și au reușit să marcheze și golul secund.

„Mă bucur pentru băieți că au făcut o partidă bună, excluzând începutul de joc când le-am oferit celor de la FCSB ocazii de înscrie pe niște greșeli care nu prea se mai fac în fotbal. După am echilibrat jocul, am avut contraatacuri rapide.

În repriza a doua am ieșit mult mai montați de la cabine, chiar dacă am avut avantaj de 1-0. Am reușit să ne creăm ocazii și să mai înscriem odată. Mă încântă jocul echipei, nu că am învins FCSB. Am câștigat meritat cu campionii României. Le doresc să se califice mai departe în Champions League.

Încet-încet echipa trebuie să fie din ce în ce mai puternică din punct de vedere fizic. Sunt foarte mulți jucători noi care au venit, vreau să se integreze rapid. Am un lot mult mai echilibrat decât anul trecut, am soluții”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.