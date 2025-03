"Parcă înscrie doar contra noastră". Daniel Niculae, descumpănit după înfrângerea cu Dinamo: Ce le-a cerut celor de la Hermannstadt înaintea meciului cu Rapid - Antena Sport

Daniel Niculae era extrem de dezamăgit după înfrângerea contra celor de la Dinamo, scor 0-2. Gnahore şi Cîrjan au fost cei care au adus victoria câinilor, iar preşedintele lui Hermannstadt a reacţionat la finalul meciului. Spunea că Gnahore s-a abonat să înscrie împotriva echipei pe care o conduce.

Daniel Niculae spune însă că Hermannstadt nu putea mai mult. Speră însă la o victorie în ultimul meci din sezonul regulat, contra fostei sale echipe, Rapid. Meciul direct are loc sâmbătă, de la ora 20.30, la Sibiu.

Daniel Niculae, descumpănit după înfrângerea cu Dinamo

Daniel Niculae recunoaşte. Victoria celor de la Dinamo nu poate fi contestată. „Toată lumea se aştepta la mai mult. Prima repriză echilibrată. Apoi, a venit execuţia lui Gnahore. Parcă înscrie doar contra noastră. Nu s-a terminat sezonul regulat. După o înfrângere îţi trec multe prin cap. Victoria lui Dinamo e meritată”, a spus Daniel Niculae, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Preşedintele celor de la Hermannstadt vrea însă să o bată pe fosta sa echipă, Rapid. Le-a transmis jucătorilor lui Marius Măldărăşanu ce obiectiv au pe finalul sezonului. Vrea ca Hermannstadt să termine pe locul 7 şi să câştige Cupa României. Asta deşi echipa este în insolvenţă şi nu are drept de joc în Europa. „Ne-am dorit să câştigăm, cum vrem şi cu Rapid. Vrem pe locul 7 în play-out şi să câştigăm Cupa României. Am avut 6 înfrângeri consecutive, am avut reacţie. De la sosirea mea avem doar două înfrângeri, cu CFR Cluj şi Dinamo. Vrem să ne clasăm cât mai bine. Să o luăm de la capăt, să ne revenim fizic după deplasarea de la Iaşi. Am jucat 120 de minute. Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă contra celor de la Rapid.

Orice echipă şi-ar dori cu calificarea pe masă sau o finală de Cupă. Am crescut mult ca joc, dar distanţa faţă de echipele din play-off era consistentă”, a mai spus Niculae, conform sursei citate.