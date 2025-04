"Persoana a 3-a" Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Marius Şumudică: "Mersi mult că exişti" - Antena Sport

5. O mențiune specială pentru cei care spun că Toma Mihai Vladuț a fost inexistent. Revedeți partea a doua a meciului. Dacă rămâneți cu impresia asta, renunțați la a mai comenta fotbal. Copilul nu e bun, e foarte bun. Tot ce face, face cu cap. Iar voi vă faceți de râs. Grav.

6. S-ar mai impune o mențiune pentru diletanții (Oh, I love this word) care nu înțelegeau aportul lui Miculescu. N-o mai fac. Dacă nu realizezi cât de mult ajută băiatul ăsta echipa, ori te uiți la meciuri cu ochii închiși, ori ești prost făcut grămadă. Aș miza pe varianta a doua.

Închei cu un mesaj imaginar din partea italienilor noștri : `BOZO, SALUTATE LA CAPOLISTA!` (n.r. Salutați liderul!) (by Juri & Dani). Nu știm dacă unii sunt luni dimineață la persoana 1 sau la a 3-a. Am zis s-o dăm la plural, să acoperim toată plaja.

După încheiere : să ai suporter cel mai mare sportiv român al tuturor timpurilor este o realizare mai mare decât orice victorie, titlu, calificare. Poza e din lojă aseară. La pauză. De acolo și zâmbetul.

Te iubesc, Ilie Năstase!

Tatăl meu a renunțat să se mai uite la tenis după ce te-ai retras…”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook.

„Ce se va întâmpla în vară?” Marius Şumudică, mesaj direct pentru acţionarii Rapidului după eşecul cu FCSB

Marius Şumudică le-a transmis un mesaj direct acţionarilor de la Rapid, Dan Şucu şi Victor Angelescu, după eşecul cu FCSB, scor 1-2. Întrebat despre viitorul său la echipă, ţinând cont că îşi anunţase demisia în faţa fanilor, după eşecul cu Hermannstadt, „Şumi” a declarat că totul va fi decis de oficialii clubului.

„Tot timpul plăteşte antrenorul. Şi am încheiat. (Vă aşteptaţi să plătiţi în vară) Dacă mă raportez la anii trecuţi, cred că anul acesta e cel mai bun. Am fost la 30 de secunde de finala Cupei, avem şanse la locul cinci, la locul patru, anul trecut am terminat pe şase. Jocul Rapidului arată bine, am făcut un play-off ok.

Domnii patroni sunt cei care decid, ei ştiu foarte bine ce au de făcut în continuare. Din declaraţiile domnului Angelescu, a zis că dacă echipa va juca bine, va fi mulţumit. Cred că echipa a jucat bine”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă de după Rapid – FCSB 1-2.