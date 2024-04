"Pitbull" Tony Da Silva, declaraţii fabuloase la prezentarea oficială: "Echipa să fie un pitbull fără minge şi un Hagi cu mingea" - Antena Sport

Reclamă

”Vreau să redau încrederea jucătorilor. Trebuie să fim sinceri şi oneşti, mai sunt de jucat doar şapte meciuri. E greu de schimbat ceva, mă refer la sistemul tactic sau din punct de vedere fizic. Trebuie să dăm încredere la jucători şi să schimbăm atmosfera.

Vreau ca ei să intre pe teren şi să joace curajos. Poli are nevoie de puncte şi o să luptăm. Echipa are jucători de calitate, dar poate că e lipsă de încredere sau oboseală mentală. Eu vreau ca echipa să fie un pitbull fără minge şi un Hagi cu mingea”, a declarat Tony Da Silva, într-o conferinţă de presă, potrivit news.ro.

„Presiune este în Ucraina, nu aici. Noi facem ce ne place”

Întrebat dacă echipa simte presiune, fiind în zona retrogradării, noul tehnician al ieşenilor a răspuns: ”Ce presiune? Presiune este în Ucraina, acolo e presiune, întrucât vorbim de război. Noi aici facem ce ne place”.

El a spus că, deşi a stat în Portugalia, a urmărit fotbalul românesc în ultima perioadă şi ştie despre ce este vorba, inclusiv la Politehnica Iaşi.

”Dacă nu aveam informaţii despre campionatul românesc nu eram azi aici”, a adăugat Tony Da Silva.

„A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză”

„A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză. Nu aveam timp să stăm după vreun antrenor, indiferent de cota lui. Noul tehnician trebuie să aibă timp să pregătească meciul cu FC U Craiova 1948, pe care trebuie să-l câștigăm. Din multitudinea de propuneri care au venit pe adresa noastră ne-am decis asupra lui Tony.

În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez, cu care e prieten.

A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România”, a declarat Cornel Şfaiţer, potrivit gsp.ro.

Tony Da Silva a fost în trecut şi pe lista FCSB-ului. „Pitbull-ul” a câştigat, în cariera de jucător, 7 trofee cu CFR Cluj – 2 campionate, 3 Cupe şi 2 Supercupe ale României.

