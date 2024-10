Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după şedinţa dintre Marius Şumudică şi Dan Şucu - Antena Sport

Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după şedinţa dintre Marius Şumudică şi Dan Şucu Marius Şumudică şi Dan Şucu/ Colaj Hepta Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după şedinţa dintre Marius Şumudică şi Dan Şucu. După înfrângerea de la Botoşani, Şumudică a fost băgat în şedinţă de Dan Şucu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Acţionatul majoritar al Rapidului i-a transmis lui Marius Şumudică că are mână liberă în ceea ce priveşte echipa. Iar Şumudică a decis să renunţe la doi jucători. Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după şedinţa dintre Marius Şumudică şi Dan Şucu Astfel, Marius Şumudică a luat decizia să renunţe la Filip Blazek și Diego Mendes, jucători ce au fost aduşi în mandatul lui Neil Lennon, susţine jurnalistul Sorin Chiriac. Mai mult, Şumudică ar vrea să întărească echipa şi cu un fotbalist. Este vorba de Ulrich Meleke, fostul jucător al celor de la CFR Cluj. Acesta evoluează în prezent la Al-Bataeh, în Emiratele Arabe Unite. Dan Şucu l-a băgat în şedinţă pe Marius Şumudică după înfrângerea de la Botoşani Şumudică a avut o şedinţă cu Dan Şucu şi a obţinut promisiunea că va avea tot sprijinul. De altfel, Dan Şucu i-a spus cu subiect şi predicat că are încredere în el că poate redresa echipa. După 12 etape, Rapid se află pe locul 11, cu doar 13 puncte. ”Șumi, sunt cu tine până la capăt! Mergem până în pânzele albe ca o echipă! Fă ceea ce vrei tu, bagă-l pe care vrei, scoate-l din echipă pe care vrei! Eu sunt convins că o să îndeplinești obiectivele și că în vara anului viitor vom fi bucuroși cu toții!”, i-a transmis Dan Şucu lui Şumudică în cadrul întâlnirii, conform celor de la fanatik.ro. Reclamă

Reclamă

Şi Marius Şumudică a confirmat că are susţinerea lui Dan Şucu. „Dacă mi-am dorit eu să vin la Rapid, credeţi că plec atât de uşor? Nu se pune problema să plec de la Rapid. Le-am spus nişte lucruri de bucătărie internă, am discutat cu jucătorii. Sunt momente de joc pe care nu le interpretăm cum trebuie. Probleme de atitudine, pe care trebuie să le pun la punct şi le voi pune la punct. Am vrut să stau departe de presă în ultimul timp. Am acceptat să intru pentru că s-au spus nişte lucruri care nu-şi au rostul. Nu mi-am anunţat echipa că voi pleca. Nu vreau să exclud norocul. Noi am jucat pe un teren destul de greu. A trebuit să transmit echipei un aer de superioritate, în sensul de a domina jocul. Rapidul a fost o echipă reactivă, de contraatac. Nu e uşor să transformi o echipă. Nu sunt mulţumit cu ce se întâmplă în momentul de faţă la Rapid. Dar, cu siguranţă, vă promit că această echipă va creşte, şi cu jucătorii noi care au venit, şi echipa va arăta altfel”, a declarat Marius Şumudică.