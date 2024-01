Rapid a renunţat la Silviu Lung şi i-a găsit înlocuitor lui Horaţiu Moldovan! Dan Şucu se află în negocieri avansate - Antena Sport

Cel mai greu moment de la Rapid, a fost la început, când am semnat şi am pierdut la Slobozia. Au fost foarte multe discuţii, dar când a apărut Atletico Madrid nu poţi refuza această echipă. Au fost şi cei mai decişi. Mai am de făcut vizita medicală. Cu Diego Simeone nu am apucat să vorbesc. Cu Mister Edi am schimbat câteva mesaje, îi mulţumesc pe această cale”, a spus Horaţiu Moldovan la plecarea din România.

Atletico Madrid va plăti suma de 800.000 de euro, atât cât este clauza de reziliere. Lui Horaţiu Moldovan i s-a propus un contract valabil pe 4 ani şi jumătate. Atletico este dispusă să îi achite un salariu de 800.000 de euro în primul an, după care va creşte progresiv cu câte 180.000 de euro în fiecare sezon. În Giuleşti, Moldovan câştigă 10.000 de euro pe lună.