Rapid intră în competiţie cu FCSB pentru semnătura lui Louis Munteanu! Anunţ oficial: "Am luat legătura cu Fiorentina" - Antena Sport

După victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-0, Gigi Becali a anunțat că dorește să aducă mai mulți jucători la FCSB, în următoarea perioadă de transferuri.

Printre numele grele rostite de patron se numără și Louis Munteanu, jucătorul de la Farul care aparține de Fiorentina. Gigi Becali a spus că nu ar fi trebuit să menționeze că vrea să îl aducă pe atacant la FCSB, având în vedere că oficialii italienilor vor cere mai mulți bani pentru jucător.

„Louis Munteanu mai are un an (n.r – contract cu Fiorentina). Îl dau ăia. Cu el nu am treabă, numai că dacă noi vorbim prea mult de Louis, ăia vor cere bani mulți. Eu am fost fraier că am zis, nu trebuia să zic. Mie mi-a spus impresarul să nu vorbesc nimic, să stau liniștit că o să rezolvăm, dar am fost prost și m-am scăpat aseară.

Louis nu e pentru acum. Eu cred în el ca peste un an-doi să fie un atacant bun. Așa cred eu. Acum am nevoie mai mult de Alibec decât de Louis. Nu știu dacă după EURO, dar eu în cupele europene am nevoie de atacant de careu”, a spus Gigi Becali, potrivit sport.ro.

Gigi Becali îi mai doreşte pe Denis Alibec şi pe Rafa Mujica, atacantul lui Arouca, ce face senzaţie în Liga Portugal, competiţie transmisă în AntenaPLAY. Mujica a înscris 18 goluri şi a oferit 3 pase decisive în această ediţie din campionatul Portugaliei şi este al treilea cel mai bun marcator al sezonului. El e cotat la transfermarkt.com la 5 milioane de euro.