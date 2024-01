Rivala CFR-ului dă lovitura pe piaţa transferurilor! Campionul României a fost prezentat oficial! - Antena Sport

U Cluj l-a achiziţionat pe Roger Junio Rodrigues Ferreira

Acesta a cucerit titlul de campion al României cu CFR Cluj, în sezonul 2021-2022 Rivala CFR-ului dă lovitura pe piaţa transferurilor! U Cluj i-a obţinut semnătura lui Roger Junio Rodrigues Ferreira (27 de ani), fost campion al României cu CFR Cluj.

Transferul a fost anunţat cu puţin timp înaintea intrării în Noul An, pe contul de Facebook al lui U Cluj. Roger Junio vine la U Cluj de la formaţia saudită Al-Taraji, la care s-a transferat după plecarea de la UTA Arad.

FC Universitatea Cluj a bifat al doilea transfer al iernii. Roger Junio Rodrigues Ferreira (27 de ani) este noul jucător al echipei noastre. Mijlocașul ofensiv brazilian are în palmares două titluri de campion în Letonia și unul în România, dar și peste 80 de meciuri în Superliga”, a transmis U Cluj pe contul de Facebook.

După ce a început fotbalul în Brazilia la Vila Nova și a mai jucat în țara natală la Botafogo PB, Goiânia și Atlético Clube Goianiense, Roger a făcut trecerea în fotbalul european în 2018. La începutul sezonului 2018/2019 a ajuns în Albania, fiind unul dintre principalii marcatori din campionat. Primele trofee le-a cucerit în Letonia alături de FC Riga, câștigând campionatul în 2019 și 2020. A evoluat timp de un an și jumătate pentru Riga, bifând 40 de partide, șapte goluri marcate și cinci assist-uri.

Roger a cucerit titlul de campion al României alături de CFR în sezonul 2021/2022, echipă pentru care a bifat și primele meciuri în grupele unei competiții europene, cu cele cinci partide în UEFA Conference League”, a mai transmis formaţia antrenată de Ioan Ovidiu Sabău pe site-ul ei oficial.

U Cluj se întăreşte serios! A prezentat oficial şi un fundaş brazilian

U Cluj a prezentat, recent, oficial şi un fundaș brazilian. Oficialii „șepcilor roșii” au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul al 8-lea în Liga 1, cu 29 de puncte obținute după cele 21 de etape. Până în momentul de față, ardelenii au adunat 7 victorii, 8 rezultate de egalitate și 9 eșecuri. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a semnat un contract cu fundașul Thalisson Kelven, din Brazilia. Acesta este cotat la suma de 250.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. ”Bem-vindo, Thalisson Kelven! FC Universitatea Cluj l-a transferat pe Thalisson Kelven (25 de ani), un fundaș central brazilian cu 99 de prezențe în primele două ligi din Brazilia”, au notat clujenii, pe contul oficial de Instagram. Jucătorul de 25 de ani a ajuns în Liga 1 după aventura de la Mirassol-SP, echipă care evoluează în eșalonul secund al fotbalului brazilian. În tricoul fostei formații a adunat 51 de meciuri și a înscris de 4 ori. Înainte să semneze cu „șepcile roșii”, fundașul a fost legitimat doar la formații din Brazilia. A mai jucat pentru: Cortiba, Guarani, CRB, Inter Limeira, EC Vitoria și Juventude. Reacția conducerii lui U Cluj, după ce Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece U Cluj a reacţionat oficial, după ce Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la echipă. Declarația tehnicianului a venit după înfrângerea în fața marii rivale, CFR Cluj. Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu incredibilul scor de 4-0. Partida a contat pentru etapa cu numărul 21 a sezonului de Liga 1 și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Reclamă

„Capul sus!

‘Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează!’ – Winston Churchill.

Ioan Ovidiu Sabău beneficiază de susținerea clubului, a conducerii și a suporterilor.

Am pornit în 2016 împreună la un drum. Am atins toate bornele pe care ni le-am propus. Următorul pas necesită și mai mult efort, și mai multă muncă, și mai multă răbdare. Îl vom face împreună!

Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor. Dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar „U”.

Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști!”, a fost comunicatul postat de oficialii clubului, pe contul oficial de Facebook.