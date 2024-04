"Să fie suspendat 10 luni!" Laszlo Dioszegi a văzut ce s-a întâmplat între Gică Hagi şi arbitru şi a izbucnit: "O coincidenţă?" - Antena Sport

Reclamă

„Noi ne vedem de treaba noastră, încercăm să jucăm fotbal, dar uneori nu ne lasă, ăsta e adevărul. Arbitrul VAR să fie suspendat 10 luni. Hai să spunem că sunt greşeli, dar ce s-a întâmplat la VAR… Nu ştiu arbitrii din VAR de ce sunt plătiţi. Au fost atâtea greşeli că mai bine să fie greşeli, că îi plătim degeaba. După ultimele meciuri… Am greşit când am spus că se schimbă în bine lucrurile cu VAR, dar m-am înşelat, la ce am văzut în ultimele meciuri.

Totul e o coincidenţă? Niciodată nu am avut asemenea ieşire, dar după meciul ăsta… Domnul Hagi a intrat pe teren în primele minute, iar al patrulea arbitru aproape că l-a mângăiat pe domnul Hagi, dar când a intrat omul nostru imediat i-a dat galben, se face o diferenţiere.

Reclamă

Eu nu am acuzat pe nimeni, de ce să fiu chemat la comisii? Spun realitatea, nu înţeleg de ce e VAR-ul, cei care sunt la VAR trebuiau să-l cheme şi să-l întrebe cum de acel gol nu e valabil. Nu spun că e o conspiraţie, ci că e o coincidenţă. La primul gol, că la al doilea nu spun nimic. Primul gol a fost valabil. Meciul a fost bun, trist, cred cu inima împăcată pot spune că am jucat jucat, iar Farul e o echipă bună şi am meritat victoria. Jucătorii au făcut tot ce a depins de ei şi au făcut. Să nu fi avut deloc greşeli, eram pe locul patru sigur acum„, a declarat Laszlo Dioszegi pentru primasport.ro.

Andrei Chivulete este arbitrul care a fost la centru în meciul de la Sfântu Gheorghe. A fost ajutat de Sebastian Gheorghe, Andrei Constantinescu şi de Iulian Dima.

Gică Hagi, un car de nervi după Sepsi – Farul 1-1

Gică Hagi a fost un car de nervi după Sepsi – Farul 1-1. „Regele” și-a făcut praf jucătorii, la finalul partidei de la Sf. Gheorghe. „Regele” este de părere că jucătorii săi au făcut un joc foarte slab în prima repriză și că jucătorii săi au avut noroc, pentru că 2 dintre reușitele lui Sepsi nu au fost validate.

Reclamă 4 / 0/3

De asemenea, acesta l-a atacat și pe Louis Munteanu și a spus că acesta ar trebui să fie dezamăgit pentru jocul prestat, în prima parte a duelului. „Prima repriză am fost 0! În a doua repriză meritam să câștigăm, așa văd eu lucrurile. Am avut șansă la golurile marcate de Sepsi. Am stat pe teren inexplicabil în prima repriză. În a doua repriză a fost mai bine, cât de cât. Am mai avut și posesia, au venit și ocaziile. Sunt bulversat, în prima repriză, inexplicabil! Louis Munteanu trebuie să fie dezamăgit că în prima repriză nu a făcut presiune deloc! Atacanții fac presiune. Mijlocașii recuperează mingiile, fundașii resping. Dacă nu faci asta, nu joci fotbal! E uman totuși, în a doua repriză a jucat bine. Știam de sistemul lui Sepsi, știam ce trebuia să facem, dar în prima repriză nu am făcut nimic. E un punct până la urmă, am jucat în deplasare, puteam să câștigăm, puteam să pierdem. Toate meciurile sunt foarte grele, așa e la fotbal. Nu am văzut golurile anulate ale lui Sepsi, e problema lor.Fiecare e responsabil pentru ce zice”, a spus Gică Hagi, la digisport.ro.

Cine va câştiga meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, din etapa a 3-a din play-off? FCSB Va fi egal Universitatea Craiova Vezi rezultatele Loading ... Loading ...