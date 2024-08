„Să ieșim din zona fricii!” Cristi Săpunaru, semnal de alarmă înainte de Rapid - Dinamo! Mesaj despre „câinii” lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Cristi Săpunaru, semnal de alarmă înainte de Rapid - Dinamo! Cristi Săpunaru, la conferinţa de presă / AS.ro Cristi Săpunaru a tras un semnal de alarmă înainte de Rapid – Dinamo! Veteranul din apărarea giuleștenilor a spus ce trebuie să se schimbe la echipa lui Neil Lennon, înainte de derby. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida dintre Rapid și Dinamo se va juca duminică, pe data de 18 august, de la ora 21:30. Duelul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Cristi Săpunaru, semnal de alarmă înainte de Rapid – Dinamo! Săpunaru este de părere că Rapid trebuie să scape de „frica” pe care a arătat-o în startul acestui sezon. Totodată, fundașul a spus că Dinamo este în formă și că elevii lui Zeljko Kopic au avut prestații bune, în actuala stagiune. „Trebuie să ieșim din zona asta a fricii de a câștiga meciuri. Mă așteptam să fim mai sus în clasament, mă așteptam să aducem mai multe puncte. (n.r. Dinamo) arată foarte bine anul ăsta, a arătat foarte bine până acum”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit sport.ro. După primele 5 etape ale sezonului de Liga 1, Rapid se află pe locul al 13-lea, cu doar 4 puncte obținute. De cealaltă parte, Dinamo este pe locul al 4-lea, cu 8 puncte. Reclamă

„Dan Şucu mi-a promis!” Marius Şumudică, anunţ bombă despre venirea la Rapid

Marius Şumudică a dezvăluit că nu a fost ofertat oficial de către Rapid, mărturisind însă că a purtat mai multe discuţii cu Dan Şucu. Înainte să fie numit Neil Lennon în Giuleşti, acţionarul majoritar al giuleştenilor i-a promis lui „Şumi” că el va fi următorul antrenor de la Rapid.

„Pentru mine e dureros ce se întâmplă la Rapid. Sunt foarte mulți care spun că Rapid a apelat la Șumudică când erau în Liga 3 sau Liga 2. Eu nu puteam, eram sub contract. Eu, de fiecare dată când Rapid a traversat o perioadă de tranziție, eram sub contract. Nu mi s-a făcut nicio ofertă în Liga 3 sau Liga 2. O singură dată am vrut să merg la stadion și să ajut un fost coleg de-ai mei cu niște informații în calitatea mea de rapidist și am fost refuzat de respectivul. Am făcut un pas în spate.

Dragi rapidiști, uitați-o! Șumudică nu a fost ofertat niciodată să meargă la Rapid! De trei ori am fost liber și nu mi s-a făcut nicio ofertă. Am avut două discuții cu domnul Șucu, recunosc. Un om echilibrat, care mi-a spus că a plecat pe un drum și că vrea să-l aducă pe Neil Lennon, dar mi-a spus: ‘Îți promit că vei fi următorul antrenor al Rapidului’. Mi-a zis că va veni vremea când voi antrena Rapidul. Mi-a zis: ‘Acum nu poți pentru că am decis să-l aduc pe Neil Lennon’

Eu îi doresc baftă, nu îi doresc răul lui Neil Lennon, dar, cu siguranță, Rapid e prima opțiune pentru mine. Am crescut cu Rapid și voi muri cu Rapid”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.