Ilie Dumitrescu a remarcat un singur jucător al României U21, după eșecul cu Italia U21: „Poate face pasul la echipa mare” - Antena Sport

“Puteam să facem mai mult în seara asta, am început timizi, dar am început să jucăm fotbal. Păcat de acel penalty. Dacă marcam, era altul scorul, puteam să şi câştigăm. Se putea mai mult, în multe momente am arătat bine. Toată lumea m-a încurajat, se mai întâmplă şi la case mai mari. Îmi pare rău pentru băieţi, sperăm să câştigăm următorul meci.

E greu când nu ai antrenorul lângă tine, astea sunt condiţiile, dacă a luat acel roşu. Îl aşteaptăm la următorul meci. M-am simţit bine în prima repriză, după aşa şi aşa, s-a văzut că am stat şase zile fără antrenamente. Trebuie să fim mai curajoşi, avem valoare, nu avem nimic de pierdut”, a declarat Louis Munteanu, conform sport.ro, după România U21 – Italia U21 0-1.