"Să ne trezim la realitate!" Dorinel Munteanu sună adunarea după egalul cu UTA. Ce obiectiv are la Sepsi - Antena Sport

Dorinel Munteanu sună adunarea la Sepsi după egalul contra celor de la UTA, scor 1-1. Deşi echipa se află pe loc de baraj de menţinere în Liga 1, covăsnenii au un obiectiv mult mai curajos. Cel poreclit „Neamţul” vrea să prindă un loc de baraj pentru Conference League.

După 4 înfrângeri consecutive, Sepsi a scos un punct pe terenul celor de la UTA. Dorinel Munteanu nu este deloc mulţumit de rezultat. Spune că echipa sa merita să câştige şi regretă ocaziile ratate.

Dorinel Munteanu vrea barajul de Europa, cu Sepsi

Sepsi are 22 de puncte după 5 meciuri în play-out. Se află pe loc de baraj de menţinere în Liga 1, dar Dorinel Munteanu vrea mai mult. Visează să îi ducă pe covăsneni pe loc de baran de Conference League. „Să identificăm problema de la echipă. Meciul cu Galaţi va fi foarte greu, dar trebuie să câştigăm. Mai sunt 4 jocuri în care cred că se poate întâmpla orice. Obiectivul e 7-10 pentru a juca barajul şi să mergem în cupele europene. Este greu, dar nu imposibil”, a spus Dorinel Munteanu, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Nu s-a oprit aici. A taxat gafele propriei echipe care au dus la golul de 1-1. Laudă însă condiţiile de la Sepsi şi sună adunarea înaintea ultimelor 4 runde din play-out. „Atât în prima, cât şi a doua repriză am făcut un meci bun. A fost meciul la discreţia noastră. Am făcut cadou un penalty. Sunt supărat că nu ne-am îndeplinit obiectivul. După toate aspectele, trebuia să câştigăm. Le-am dat şansă să fie periculoşi. În a doua repriză, trebuia să marcăm şi să câştigăm. Am avut ocazii din 3-4 metri. Vom face tot posibilul să adunăm puncte şi să salvăm echipa. Merită toată lumea. Am văzut ce e la această echipă. Să ne trezim la realitate şi să adunăm puncte pentru a ne salva”, a mai spus Munteanu, conform sursei citate.