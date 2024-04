„Să pună Bossulică pe șapcă!” Basarab Panduru, ironic după scandalul uriaș dintre Adrian Mititelu și fiul lui - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, fostul internațional a transmis că FCU Craiova are jucători capabili să evite retrogradarea.

„Te aşteptai să se întâmple aşa ceva? Eu mă aşteptam, tată-fiu. Nu păreau că sunt capabili? Nu mă interesează. Nu mă surprinde. Aici trebuia să se ajungă după tot ce s-a întâmplat. Tot timpul bătea şi până la urmă s-a întâmplat ceea ce vorbea.

Dar îţi spun ce nu am mai văzut. Văd multe, dar pe asta nu am mai văzut-o. Cine vine în locul lui Napoli (n.r. Eugen Trică). (n.r. Ce se întâmplă la Craiova) E de râs, că de plâns nu are vreo treabă. Am şi o propunere. Să pună Bossulică pe şapcă. Când e omul supărat nu merge treaba.

Cel mai jos şi cel mai jos e situaţia asta, la care nu se gândea nimeni niciodată, dar omul (n.r. Adrian Mititelu) e supărat, nu mai vreau să zic nimic. Nu ştiu cum, dar are ambiţie să ţină echipa în continuare.

El a încercat câteva nume de antrenori, a şi zis, dar a fost refuzat. Să vedem. Eu continui să cred că jucători sunt. Să vedem ce se întâmplă. Cred că se pot salva de la retrogradare. Mă uit la calitatea jucătorilor pe care îi are”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

Adrian Mititelu a ajuns la 7 antrenori într-un singur sezon Echipa lui Adrian Mititel a ajuns la 7 antrenori într-un singur sezon, odată cu ultima decizie a patronului! Formația din Bănie continuă să uimească toți fanii fotbalului din România. După eliminarea din Cupa României, Adrian Mititelu a început o adevărată revoluție la FCU Craiova. Acesta a decis să îl înlăture de la cârma formației pe Nicolo Napoli și s-a înțeles deja cu un nou antrenor. Potrivit gsp.ro, este vorba despre Eugen Trică, care vine din Liga a 2-a și se află deja la al 4-lea mandat pe banca oltenilor. După decizia lui Adrian Mititelu, FCU Craiova a ajuns astfel la al 7-lea antrenor, în actualul sezon de Liga 1. În debutul sezonului, echipa lui Mititelu a fot pregătită de: Florin Drăgan (etapele 1, 8-9), Nicolae Dică (etapele 2-7) și Paul Răducan (etapele 10-12). Mai apoi, Adrian Mititelu l-a instalat pe banca tehnică pe Giovanni Costantino, care a pregătit echipa între etapa a 13-a și etapa a 28-a din sezonul regular. După Costantino au urmat Valentin David (etapa 29) și Nicolo Napoli, care a preluat echipa din etapa cu numărul 30 și a părăsit-o după eliminarea din sferturile Cupei României.

