Scandal la Oţelul Galaţi! Dorinel Munteanu s-a certat cu preşedintele clubului şi totul s-a soldat cu o demisie! - Antena Sport

Oţelul visează la o calificare în play-off, având 31 de puncte, după 25 de meciuri disputate. Trupa lui Dorinel Munteanu este la doar trei puncte distanţă de locul şase, ocupat de Hermannstadt.

Dorinel Munteanu a declarat că duelul cu Dinamo, din runda următoare, va fi unul foarte dificil, dat fiind faptul că trupa din Ştefan cel Mare a produs surpriza şi a învins-o pe Farul, în ultima etapă. „Munti” este de părere că lotul „câinilor” este mult mai valoros faţă de poziţia ocupată în clasament.

De asemenea, Dorinel Munteanu a oferit declaraţii şi despre o eventuală calificare a Oţelului în play-off. Acesta s-a declarat convins cţă 40 de puncte i-ar fi suficiente echipei sale să prindă primele şase locuri, deoarece este foarte echilibrat campionatul, în acest sezon.

„Dinamo nu are echipă pentru a fi pe ultimul loc al clasamentului”

„Starea de spirit este bună, ne-am apropiat de zona play-off-ului, suntem la 3 puncte de locul 6, am câștigat meritat ultimul meci. Urmează două deplasări pentru noi, cu Dinamo nu va fi un meci ușor, au moral bun acum după ultima victorie, mergem să luăm puncte.

Toate meciurile sunt decisive, primul este cel mai important, un meci de 6 puncte, am spus tot timpul că Dinamo nu are echipă pentru a fi pe ultimul loc al clasamentului. Nu am făcut un calcul ca să știu câte puncte ne-ar fi necesare pentru accederea în play-off, e un campionat echilibrat.

Cred că anul acesta 40 de puncte ar putea fi suficiente, față de alți ani în care echipele intrau în partea secundă a campionatului cu mai multe puncte.

Valorile sunt egale, nu vorbim acum despre un obiectiv ulterior eventualei calificări în play-off, vom face la fel cum am procedat și la începutul sezonului când am anunțat ce țintă ne propunem”, a declarat Dorinel Munteanu, conform iamsport.ro.