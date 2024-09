Schimbarea propusă de Gigi Becali la FCSB, distrusă: „Nu poți face asta de la o săptămâna la alta!” - Antena Sport

Schimbarea propusă de Gigi Becali la FCSB, distrusă Gigi Becali / Profimedia Schimbarea propusă de Gigi Becali la FCSB a fost distrusă de Raul Rusescu. Patronul campioanei își dorește ca echipa sa să evolueze în următoarea perioadă cu un sistem de trei fundași centrali, însă fostul atacant consideră că această modificare nu se poate realiza atât de ușor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rusescu a oferit ca exemplu și situația lui Neil Lennon. Nord-irlandezul a impus de asemenea un sistem cu trei fundași centrali la Rapid, însă a avut rezultate dezastruoase, rezultate pentru care în cele din urmă a fost demis. Schimbarea propusă de Gigi Becali la FCSB, distrusă Raul Rusescu a declarat că în cazul în care Gigi Becali își va pune, până la urmă, planul în aplicare, cei trei fundași centrali ai FCSB-ului, Mihai Popescu, Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana, se pot plia cu ușurință pe cerințele patronului. Totodată, fostul atacant consideră că într-un astfel de sistem, și Marius Ștefănescu ar avea de câștigat. „E foarte greu, e un sistem pe care trebuie să-l antrenezi foarte mult, nu poți schimba de la o săptămână la alta din 4 fundași în 3. Din 4-2-3-1 poți schimba în 4-3-3, da, dar cu 3 stoperi lucrurile trebuie să fie schimbate total, mă refer aici la poziționare, la mișcări. Ne uităm ce a pățit Lennon la Rapid, iar el a pregătit un cantonament întreg acest sistem. FCSB are fundași centrali pentru acest sistem, Popescu, Chiricheș, Ngezana, Dawa. Extremele? Crețu cred că poate face toată banda, Radunovic ar face față, poate și Ștefănescu ar fi o soluție pentru flancul stâng. Reclamă

Eu am jucat foarte puține meciuri în 3. Și am văzut ce s-a întâmplat cu Stuttgart pe Arena Națională, am jucat cu 3 fundași centrali și a fost haos. La Unirea Urziceni jucam cu Maftei un fel de libero, dar nu jucam în 3, ci în 5, era clar 5-4-1. La FCSB nu vrei să joci în 5. Oricum, nu cred că vor juca cu 3 fundași”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

Gigi Becali, făcut praf de un fost internaţional român: „Se joacă de-a antrenorul”

Gigi Becali a fost făcut praf de un fost internaţional român. Tiberiu Ghioane l-a criticat dur pe milionarul din Pipera pentru modul în care conduce clubul FCSB.

„La FCSB e o situație specială, cu patronul care se joacă de-a antrenorul, așa cum ne place tuturor să fim antrenori. La Gigi Becali problema e că e ca la un joc de poker unde își arată cărțile adversarului. Își face mult rău! Cred că dacă ar fi mai moderat ar avea mai mult succes!”, a declarat Tiberiu Ghioane pentru gsp.ro.

Ghioane e impresionat de Darius Olaru de la FCSB. Fostul jucător al lui Dinamo Kiev speră ca mijlocaşul FCSB-ului să prindă un transfer în afara ţării. „Din campionatul nostru, Olaru mi se pare că este cel care poate să facă pasul la o echipă mai mare! Îmi e greu să spun de ce jucătorii noștri nu reușesc să plece mai devreme afară”, a mai susţinut Tiberiu Ghioane, pentru sursa citată.

