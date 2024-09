Gigi Becali, făcut praf de un fost internaţional român: "Se joacă de-a antrenorul"! Marea greşeală a milionarului: "Ca la poker" - Antena Sport

În 2005 Tiberiu Ghioane a avut mari probleme de sănătate. El a fost diagnosticat atunci cu „tromboză venoasă cerebrală”, o afecţiune care i-a afectat performanţele la Dinamo Kiev, echipă pentru care evolua atunci.

„E violent în limbaj” Un patron din Liga 1 i-a făcut caracterizarea lui Gigi Becali! Ce a spus de Mititelu, Rotaru şi Şucu

Valeriu Iftime i-a făcut caracterizarea lui Gigi Becali! Finanţatorul lui FC Botoşani a analizat comportamentul mai multor patroni din fotbalul românesc.

Iftime a recunoscut că seamănă cu Gigi Becali din anumite puncte de vedere. Totodată, a spus că nu vede niciun punct comun între el şi Neluţu Varga, finanţatorul lui CFR Cluj.

„(n.r: Vă place sau nu Becali? Unora le place, altora nu) Mie-mi place domnul Becali. Are ceva uman în el! Dar să nu intri în relații financiare cu dumnealui, să nu te contrezi cu dumnealui. E destul de violent în limbaj. Dar în zona asta religioasă are o căldură umană specială.

Am ceva din domnul Becali de a reacționa la cald foarte repede. (n.r.: Un om cu suflet) Exact, exact. Mulți oameni spun, «Ce, domnule? Stai de vorbă cu domnul Becali?!». Nu-i deloc așa. Domnul Becali are ceva special. După care am ceva analitic din domnul Rotaru. El mi se părea foarte atent, foarte analitic. Are tot felul de lucruri pe care le poziționează. Cred că știu ceva din domnul Șucu. El fiind corporatist. În rest, nu mă regăsesc. Nu mă regăsesc cu cel de la Cluj.

(n.r: L-ați cunoscut?) L-am văzut o singură dată pe Nelu Varga. Pe domnul Mititelu eu îl compătimesc, dar am vorbit de două ori. Mi se pare că pune extrem de mult suflet. Aici e o chestiune pe care trebuie să o decriptăm mult mai greu. Adică nu poți să spui de Mititelu. Cheltuie foarte mulți bani. Pe domnul Mititelu îl apreciez”, a declarat Valeriu Iftime pentru sursa citată mai sus.