Suma uriaşă pe care Mihai Rotaru i-a cerut-o lui Adrian Mititelu pentru a-i ceda Universitatea Craiova: "Sunt înregistrări!" - Antena Sport

„Vine cineva cu o forță financiară disponibilă mult mai mare decât a mea. Am băgat 20 de milioane, vine cineva și bagă încă 20 de milioane. Dincolo de banii pe care îi bagă vine și cu parteneri care nu mai sunt în acte, care vin și ei cu bani. Nu va fi Craiova mai puternică?

Lumea ne acuză că nu am luat un campionat, noi ca și buget am fost în permanență pe locul trei. Pe locul întâi a fost CFR, apoi FCSB și noi. Anul acesta avem un buget de 12 milioane de euro, plus transferuri de 1 milion și ceva. Cred că sărim de 13 milioane și 200.000 de euro.

Suntem al treilea buget, cred că și Rapid va veni lângă noi. Banii înseamnă foarte mult oriunde, dar în special în fotbal. Fac diferența. O echipă ca CFR cu buget mult mai mare care avea 18, 20 de milioane a terminat pe primul loc cinci ani la rând”, a declarat Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.