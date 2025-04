"Şumi-doi". Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj fabulos i-a dat lui Marius Şumudică. Criză de râs în timpul interviului - Antena Sport

„Tot timpul plăteşte antrenorul. Şi am încheiat. (Vă aşteptaţi să plătiţi în vară) Dacă mă raportez la anii trecuţi, cred că anul acesta e cel mai bun. Am fost la 30 de secunde de finala Cupei, avem şanse la locul cinci, la locul patru, anul trecut am terminat pe şase. Jocul Rapidului arată bine, am făcut un play-off ok.

Domnii patroni sunt cei care decid, ei ştiu foarte bine ce au de făcut în continuare. Din declaraţiile domnului Angelescu, a zis că dacă echipa va juca bine, va fi mulţumit. Cred că echipa a jucat bine”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă de după Rapid – FCSB 1-2.