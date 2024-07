„Te dai șmecher?” Jucătorul pe care Gigi Becali nu l-a vrut titular la FCSB, în meciul cu Oțelul: „Nu am făcut eu asta!” - Antena Sport

„Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Baeten să îl cunosc. Am fost fraier, o să joc cu el în locul lui Ştefănescu. Ce să fac, îl văd pe Ştefănescu că se uită pe teren? Dai 1.3 milioane pe un jucător şi vezi că el stă pe teren, nu face nimic.

Am dat-o în bară şi cu Antwi. Am dat-o în bară şi cu Kiki şi cu Antwi. Am dat-o în bară rău de tot. Îmi vine şi mie să râd de mine.

Când îl văd pe Kiki îmi vine şi mie să râd de mine. O repar eu acum, că mai e până în septembrie”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.