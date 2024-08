"Un meci special pentru mine" Reacţia lui Ianis Stoica după ce a învins-o pe FCSB! Gigi Becali l-a lăsat să plece gratis - Antena Sport

Reacţia lui Ianis Stoica după ce a învins-o pe FCSB a venit la finalul partidei. Jucătorul cedat gratis de Gigi Becali a evoluat aproape întreaga partidă cu FCSB.

Stoica a fost schimbat în minutul 86 al meciului, fiind înlocuit de Marius Măldărăşanu cu Florin Bejan.

„Un meci special pentru mine” Reacţia lui Ianis Stoica după ce a învins-o pe FCSB! Gigi Becali l-a lăsat să plece gratis

„Un meci special pentru mine, mă bucur că am luat cele trei puncte. Probabil că sunt axaţi acum pe Europa League şi nu 100% pe campionat, dar cu siguranţă vor reveni.



M-am gândit înainte de meci că joc împotriva unei echipe pentru care am un respect uriaş. Când am intrat pe teren, am uitat”, a spus Ianis Stoica, după Hermannstadt – FCSB 2-0, potrivit primasport.ro.

Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare în luna februarie a acestui an, atunci când a hotărât să îl lase pe Ianis Stoica să plece gratis la Hermannstadt. Stoica valora atunci 1 milion de euro, iar acum e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. Jucătorul de atac fusese anterior împrumutat de FCSB la U Cluj.