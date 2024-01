Universitatea Craiova a anunţat un nou transfer! Al patrulea jucător care semnează cu oltenii, în această iarnă - Antena Sport

„Putem să ne ascundem în spatele cifrelor. Ne aşteptam mult mai mult de la acest început de campionat. Suntem frustraţi pentru că eu consider că nu au fost mai buni decât noi. A fost un penalty din mai multe contre. Am avut un galben la Badelj, care s-a dat corect în minutul 1. Am fost mai multe faulturi din partea celor de la FCSB. Am văzut că domnul Bîrsan îi plângea de milă lui Coman pe teren. Ne-am dorit să îi urcăm pe garduri în acest meci. Sunt de acord cu Petev. Puteam să înscriem 2-3 goluri la ocaziile lui Mitriţă, la Markovic.

Sper să îi prindem în playoff şi să îi batem de două ori. Sunt 5 puncte faţă de Rapid şi de CFR Cluj. Asta mă interesează. Nu ne-am bătut la campionat, vrem să terminăm pe podium şi să câştigăm Cupa României. Acesta a fost planul. Trebuie să avem răbdare cu Ivaylo. La acel fault al lui Radunovic la Câmpanu a fost aceeaşi. ‘Dă-i galben, Bîrsane’!’„, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro.