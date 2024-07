Valentin Gheorghe a semnat cu Poli Iași! Fostul atacant de la FCSB, transfer de senzație pentru Tony da Silva - Antena Sport

Tony da Silva, fabulos despre Gigi Becali

Tony da Silva, antrenorul celor de la Poli Iaşi, a avut un discurs fabulos despre Gigi Becali. Acesta a dezvăluit că a crezut despre patronul de la FCSB că este preşedintele României.

Tony da Silva a ajuns în România în 2007, atunci când a fost transferat de CFR Cluj. Fostul fundaş a avut un şoc când a văzut cât de mediatizat era Gigi Becali.

„Mie îmi place Gigi, prima oară când am venit în România, eu credeam că Gigi Becali e preşedintele ţării, că era doar el la televizor. An de an, el cheltuie foarte mulţi bani, e ambiţios şi este nevoie.

Eu cred că fotbalul românesc fără Gigi Becali, în acest moment, e o pierdere mare. Mă bucur că e aici, că e ambiţios, că e sănătos„, a spus Tony da Silva în exclusivitate pentru AntenaSport.