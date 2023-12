Zeljko Kopic, prezentat la Dinamo: "Am venit la cel mai important club din România. Nu am vorbit încă cu Ovidiu Burcă" - Antena Sport

Zeljko Kopic, prezentat la Dinamo: „Am venit la cel mai important club din România. Nu am vorbit încă cu Ovidiu Burcă”

Despre fotbalul românesc, urmăream ceva meciuri. Ştiu ce înseamnă Dinamo pentru România, dar acum suferă. Am o imagine despre club, dar e diferit când eşti aici şi eşti alături de jucători.

Pentru mine, nu e doar poziţia din clasament. E destul timp să schimbăm asta. Pentru orice antrenor, să fii la Dinamo este un privilegiu, e o echipă mare pentru orice antrenor care vrea sălucreze în fotbal. Am mai luat o echipă din zona retrogradării în Cipru şi am adus-o la mijlocul clasamentului. Sper să facem asta şi la Dinmao.

Sunt noi stadioane, noi terenuri şi toate lucrurile par pozitive. Nu am vorbit încă cu Ovidiu Burcă, abia am ajuns ieri, dar voi face totul pentru a vorbi cu el. Are respectul meu pentru ce a făcut aici. Aştept ca jucătorii să dea totul, trebuie să fim un grup. Mai avem timp să vorbim şi despre transferuri, trebuie să fie cel mai bine pentru club”, a spus Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.

Zeljko Kopic este noul antrenor al lui Dinamo

Antrenorul croat va câştiga mai mult ca Ovidiu Burcă, precedentul tehnician al „câinilor”. Potrivit gsp.ro, Zeljko Kopic şi conducerea lui Dinamo s-au înţeles în privinţa unui salariu lunar de 8.000 de euro. Totodată, în cazul în care croatul va reuşi să salveze Dinamo de la retrogradare, ar urma o renegociere a salariului în vară.

Steliano Filip, care a colaborat cu Zeljko Kopic la Hajduk Split, a lăudat decizia conducerii lui Dinamo de a-l aduce ca principal pe antrenorul croat. „Este un antrenor foarte bun. Este foarte exigent și impune disciplina la echipă. Știe să se impună în fața fotbaliștilor. Este genul lui Dusan Uhrin ca antrenor. Eu cred că va salva echipa de la retrogradare, fără discuții. Sper, îmi doresc din tot sufletul, ca Dinamo să se salveze”, a declarat Steliano Filip pentru sursa citată.