Dorinel Munteanu, ofertă spectaculoasă de la FCU Craiova! Decizia imediată luată de fostul antrenor al Oţelului - Antena Sport

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci - Profimedia Images Dorinel Munteanu a anunţat recent că este pregătit să revină pe bancă. Chiar şi aşa, liderul selecţiilor echipei naţionale a refuzat o ofertă spectaculoasă, chiar dacă a venit din Liga 2. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Conform sport.ro, Dorinel Munteanu a avut pe masă un contract de la FCU Craiova, echipă care luptă pentru play-off-ul de promovare în Liga 1. Totuşi, Dorinel a refuzat oferta venită de la Adrian Mititelu. Dorinel Munteanu, ofertă de la FCU Craiova Munteanu preferă să ia un proiect de la zero, nu în plin campionat. Astfel că, cel mai probabil, el va reveni în antrenorat la vară, la finalul acestui sezon, unul în care Craiova lui Mititelu se află la 4 puncte de locul 6, ultimul care duce în play-off. Rămâne de văzut şi dacă oltenii vor primi 3 puncte chiar şi în urma eşecului cu FC Argeş, 0-1. În minutul 83, FC Argeş a efectuat două schimbări, numai că unul dintre jucătorii schimbaţi nu a părăsit terenul. Mensah trebuia să iasă şi să îi lase locul în teren lui Ghiocel, dar acesta a rămas pe teren mai bine de un minut, astfel încât argeşenii au evoluat în 12 oameni. Arbitrul George Roman nu a observat acest lucru şi a lăsat jocul să continue. Mai mult, FC Argeş a avut şansa de a face 2-0 în tot acest timp în care avea 12 jucători pe teren. Mensah a văzut în cele din urmă cartonaşul galbem, după ce arbitrul a observat că o echipă evolua cu 12 jucători, nu înainte ca oficialul oltenilor, Florin Costea, să primească roşu pentru că a intrat în teren, semnalând gafa argeşenilor.

Dorinel Munteanu: „Vreau să revin curând”

Dorinel Munteanu a antrenat-o ultima oară pe Oţelul Galaţi. El a mai trecut pe la cluburi precum FCSB, CFR Cluj, FC Argeș, Vaslui, ”U” Cluj, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala sau Astra.

”Am avut nevoie de această pauză. E clar că pauza prea lungă nu e benefică în cazul antrenorilor. În scurt timp voi fi pe bancă.

Am avut în ultimul timp discuţii, unele au fost ok, dar nu am putut eu să ajut acea echipă. Sper ca în curând să revin pe bancă, indiferent că în Superliga sau în străinătate”, a spus Dorinel Munteanu, cu câteva zile în urmă.