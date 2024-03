Investiţie uriaşă la CSA Steaua, de peste 40 de milioane de euro! Proiectul lansat de "militari" - Antena Sport

Reclamă

Proiectul ar urma să ajungă în următoarele luni la Compania Naţională de Investiţii. Aceasta, la rândul ei, ar trebui să lanseze licitaţia pentru studiul de prefezabilitate.

Proiectul Sălii Polivalente din Ghencea are ca termen de finalizare anul 2027. Sala va avea o capacitate de peste 5.000 de locuri şi va deservi echipele de handbal, baschet și volei ale clubului CSA Steaua. Totodată, ea va putea găzdui şi meciuri ale echipelor naţionale.

CSA Steaua, în negocieri pentru obținerea dreptului de promovare! Conducerea a făcut anunțul care le dă speranțe fanilor

CSA Steaua este în negocieri pentru obținerea dreptului de promovare în Liga 1! Oficialii formației militare au dezvăluit că fac tot posibilul pentru ca echipa să aibă dreptul de a urca în prima ligă de fotbal.

La al 3-lea sezon în Liga a 2-a, Steaua a ratat califcicarea în play-off, chiar dacă în sezoanele anterioare s-a clasat pe locuri de promovare directă sau baraj. Totuși, elevii lui Oprița au fost blocați în divizia secundă de forma de organizare a clubului.

Totuși, oficialii echipei din Ghencea au dezvăluit faptul că încearcă să obțină dreptul de promovare în Liga 1, pentru sezonul viitor.

Șefii de la Steaua au dezvăluit, printr-un răspuns oficial, că sunt luat în calcul toate variantele pentru a obține acest drept, dar au dat asigurări că forma de organizare nu se va schimba, dacă palmaresul clubului va fi pus în pericol. „Clubul nostru ia în calcul orice variantă legală care să asigure echipei de fotbal posibilitatea de a avea drept de promovare” ”Clubul nostru ia în calcul orice variantă legală care să asigure echipei de fotbal, din punct de vedere juridic, posibilitatea de a avea drept de promovare în Liga 1. Sunt multe demersuri care au fost realizate, încă avem numeroase întâlniri și discuții, dar din rațiuni strategice nu le putem face publice înainte de a fi concretizate. Sunt probleme de natură juridică, care nu au fost clarificate în totalitate până în acest moment. Ținem să menționăm că orice formă de organizare trebuie să se realizeze numai în condiții clare, care să asigure posibilitatea de a promova în Liga 1, dar, în același timp, să fie protejate marca, numele și palmaresul Stelei, pentru a nu se repeta greșelile din trecut. Este imposibil să lansăm un termen, pentru că finalizarea demersurilor nu ține numai de Clubul Sportiv al Armatei Steaua”, au anunțat oficialii de la CSA Steaua, potrivit newsonline.ro. Adi Popa, cu lacrimi în ochi după revenirea la CSA Steaua Adi Popa, cu lacrimi în ochi după revenirea la CSA Steaua. „Motoreta” a transmis un mesaj care îi va impresiona pe suporterii echipei militare. Adi Popa s-a întors la CSA Steaua pentru a ajuta echipa la meciurile din playout-ul Ligii secunde. Acesta a semnat cu echipa lui Daniel Oprița până în vară, cu opțiunea de prelungire. Reclamă

Pentru Adi Popa, primul meci de la revenirea la CSA Steaua a fost împotriva celor de la CS Tunari, care s-a încheiat cu victoria „militarilor”, scor 2-1.

„M-am întors. Când am plecat am plecat absolut bine, nu m-am certat cu nimeni. Vreau să mă bucur de fiecare antrenament, de fiecare minut de pe terenul de joc. Să ajut juniorii, să îi îndrum, având în vedere experiența mea.

Dacă va fi nevoie să îmi pun toate cunoștințele în slujba clubului, pentru promovare, atunci o voi face.

Eu am preferat să nu am echipă după plecare, m-am dedicat familiei, o să am o fetiță. Am aranjat cununia, botezul, nașterea. Am stat acasă să mă dedic 100%.

Sunt copleșit de emoții, mi se pare normal, e ceva uimitor! Am mai avut și alte discuții, nu s-a concretizat nimic. Nu am vrut să plec în orice condiții afară.

M-am întors acasă, pentru mine Steaua e acasă! La meciul cu Rapid am stat în peluză, suporterii mă apreciază, le mulțumesc! O să le ascultăm cerințele și încercăm să aducem cât mai mulți suporteri la stadion”, a spus Adi Popa, după meciul cu Tunari.

