"A fost o seară penibilă!" Ştefan Târnovanu nu îşi poate explica ruşinea din Andorra. Ce le-a transmis colegilor - Antena Sport

Ştefan Târnovanu era extrem de supărat la finalul meciului din Andorra. FCSB a fost umilită de semiamatorii de la Inter Club d’Escaldes şi a fost aproape de a intra în prelungiri. Campioana din Andorra a câştigat cu scorul de 2-1, dar FCSB s-a calificat în turul 2 preliminar al Champions League. Asta după victoria cu 3-1 de pe Ghencea.

Ştefan Târnovanu a recunoscut jocul foarte slab al celor de la FCSB. Nu îşi explică de ce a ajuns campioana într-o asemenea criză de formă.

Ştefan Târnovanu, cuvinte dure după ruşinea încasată de către FCSB în Andorra

FCSB a condus cu scorul de 1-0 după reuşita lui Risto Radunovic, dar finalul a fost horror. Campioana a primit două goluri şi a tremurat pentru calificare. “A fost o seară penibilă, am jucat foarte, foarte slab. După golul lui Risto a fost o oarecare linişte, am avut un avantaj, dar am luat acel gol uşor care a plecat de la mine. Am vrut să pasez cu Mihai, am lovit-o greşit şi am luat gol la acea fază. Apoi, au venit peste noi. Nu am mai ajuns la poartă şi s-a terminat cu un rezultat de care mie mi-e jenă”, a spus Ştefan Târnovanu, la finalul meciului, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ştefan Târnovanu trage un semnal înaintea meciului din turul doi preliminar din Champions League. Spune că dacă va continua să evolueze aşa nu are nicio şansă la grupa de Champions League.

“Dacă vom juca precum în această dublă nu avem nicio şansă la Champions League. Avem timp să ne trezim. Urmează un meci în campionat, apoi iar în turul 2. Să vedem, nu contează cu cine jucăm. Trebuie să jucăm bine, să nu mai facem greşeli în apărare pentru că am primit trei goluri în dublă manşă şi cu atâtea goluri primite nu ne putem califica mai departe. Suntem obligaţi să câştigăm fiecare meci nu doar la Petrolul”, a mai spus Târnovanu.