Carlo Ancelotti nu s-a mai abţinut şi le-a răspuns nemţilor, care au protestat vehement: "Ei se plâng de asta?" - Antena Sport

Ei se plâng de asta? Atunci noi ne plângem de golul anulat al lui Nacho, pentru că Kimmich s-a aruncat pe gazon”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de bernabeudigital.com.

Carlo Ancelotti şi-a felicitat jucătorii pentru victorie şi a mărturisit că nu credea că ei vor ajunge aici în acest sezon. A punctat că, indiferent de rezultatul din finala Ligii Campionilor, el şi jucătorii săi vor sărbători cucerirea LaLiga.

Reclamă

„Ceea ce s-a întâmplat de multe ori s-a întâmplat din nou. Este ceva inexplicabil, fanii care ne împing de la spate, o atmosferă fantastică și jucători care nu încetează să creadă. Am jucat bine, dar a fost un joc dificil și complicat. Am avut puterea să nu ne pierdem capul și, încetul cu încetul, am întors partida. Mulțumesc clubului, fanilor și jucătorilor, care au avut un sezon la care nici măcar eu nu mă așteptam. Am crezut că nu putem. A ajunge în finală este un succes și, orice s-ar întâmpla, vom sărbători LaLiga alături de fani. Cer timp să merg la Cibeles. Această fericire s-a răspândit la jucători”, a mai afirmat „Don Carlo”.

Thomas Tuchel a tunat după ce Bayern a egalat în prelungiri, iar golul a fost anulat: „Dezastru total! Au încălcat regulamentul”

Thomas Tuchel a tunat după ce Bayern a egalat în prelungiri, iar golul a fost anulat. În minutul 90+13, Matthijs de Ligt a introdus mingea în poartă, dar tuşierul a semnalizat offside.

Pentru că tuşierul a fluierat înainte ca balonul să intre în plasă, nu a mai putut interveni VAR. Reluările au arătat că, cel mai probabil, golul a fost valabil.

Reclamă 4 / 0/3

Imediat după meci, antrenorul echipei germane, Thomas Tuchel, a izbucnit la adresa arbitrajului. ”Este o înfrângere, dar noi am dat totul pe teren. Este amară, bineînțeles. Dar nu există regrete. A fost o luptă mare, am crezut că suntem aproape de final. Este o încălcare clară a regulilor! Este un dezastru. Este un dezastru total! La al doilea gol al Realului, au lăsat jocul să continue. Jocul trebuie să continue și la noi, asta e regula clară. Prima greșeală este făcută de tușier, a doua de arbitru. Este o încălcare clară a regulamentului!”, a declarat Thomas Tuchel, potrivit fcbinside.de. Real Madrid – Borussia Dortmund e finala UEFA Champions League 2024! Ultim act de vis pe legendarul Wembley Real Madrid – Borussia Dortmund e finala UEFA Champions League 2024. După ce Dortmund a obţinut prima calificarea, în urma celor două victorii în faţa lui PSG, Real Madrid este a doua finalistă din acest sezon. Echipa lui Carlo Ancelotti a reuşit o nouă remontada de excepţie pe Santiago Bernabeu. Joselu a marcat cele două goluri în minutele 88 şi 90+1 şi a obţinut biletele pentru duelul cu Borussia Dortmund de pe Wembley. Real Madrid şi Borussia Dortmund s-au întâlnit de 14 ori în cupele europene până acum. Madrilenii s-au impus de 6 ori, 5 meciuri s-au încheiat la egalitate în timp ce Borussia Dortmund a câştigat 3 partide. Ultima oară, cele două s-au întâlnit în sezonul 2017/18, atunci când Real Madrid s-a impus în ambele meciuri din grupă. Ultima victorie a lui Dortmund în faţa lui Real Madrid a venit în 2014, în meciul retur, dar victoria cu 2-0 nu a fost suficientă pentru a întoarce rezultatul din tur, scor 3-0. Reclamă

Credeţi că există vreo şansă ca Gigi Becali să se împace cu CSA Steaua? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...