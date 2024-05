Ce i-a putut spune arbitrul asistent lui Matthijs de Ligt după greşeala uriaşă care a decis dubla Real Madrid - Bayern Munchen - Antena Sport

„Arbitrul de linie mi-a spus: îmi pare rău, am făcut o greșeală”, a spus De Ligt.

🔴 Matthijs de Ligt: “The linesman told me: sorry, I made a mistake”.

“It’s been a shame”, told @beINSPORTS_EN.pic.twitter.com/X4sjFu5As7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024

Reclamă

De Ligt: „Dacă ofsaidul nu este clar, trebuie lăsată faza”

„Nu sunt sentimente prea frumoase, am fost foarte aproape. Am trecut de la victorie la eșec în zece minute. Este o seară foarte urâtă. Am fost foarte aproape, ei au pus presiune, iar cei de la Real Madrid, când crezi că sunt terminați, mai au un ultimă răsuflare, așa au câștigat Champions League de 14 ori.

Toți știm regulile, dacă ofsaidul nu este clar, trebuie lăsată faza. A fost o rușine. La golul lui Joselu a fost ofsaid, dar au lăsat jocul să continue. De ce nu s-a întâmplat la fel și la noi? Este ușor să vorbim despre arbitraj, dar au meritat victoria. Nu vreau să spun că Real Madrid are mereu arbitrii cu ea, dar astăzi asta a făcut diferenţa”, a mai spus De Ligt.

Finala Ligii Campionilor 2023/2024: Borussia Dortmund – Real Madrid

Real Madrid s-a calificat, miercuri seară, în finala Ligii Campionilor, trecând în semifinale de Bayern Munchen, scor 4-3 la general. În tur, scorul a fost 2-2, iar în retur, la Madrid, Real s-a impus cu 2-1 revenind de la 0-1.

Reclamă 4 / 0/3

În ultimul act, Real Madrid va întâlni Borussia Dortmund, care a trecut în semifinale de PSG, scor 1-0 în tur şi la fel, 1-0 în retur. Finala Ligii Campionilor se va disputa în data de 1 iunie, pe stadionul Wembley din Londra. Real Madrid a câştigat de 14 ori principala competiţie intercluburi continentală, ultima dată în 2022. Borussia Dortmund a triumfat la o ediţie, în 1997.

Credeţi că există vreo şansă ca Gigi Becali să se împace cu CSA Steaua? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...