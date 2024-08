"Dacă nu făcea el asta, nu ştiu ce se întâmpla!" Mihai Stoica, laude pentru Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Maccabi - Antena Sport

Într-un fel, cel mai mult mă bucur de Baeten, pentru care am insistat mult împotriva tuturor. Îți dai seama ce face acum Mititelu? Am insistat pentru el, mai trebuie să se pregătească, dar mă bucur. Jocul nostru în atac a fost periculos, dar de când a plecat Coman nu am mai fost periculoși în atac. E clar că mai trebuie să luăm ceva în atac.

Lumea spunea „nu, domne, șanse minime să treci de Maccabi”. Uite că am bătut Maccabi. Nu știu ce să spun acum, am avut și eu mari emoții. Mă bucur că ne-am calificat, dar jocul trebuie să fie mai bun”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.