Ousmane Dembele a rupt “blestemul” şi Puskas Arena “a luat foc”! Ce nu s-a văzut la TV în finala Champions League

Ousmane Dembele a restabilit egalitatea în finala UEFA Champions League dintre PSG şi Arsenal, în minutul 65 al meciului de la Budapesta. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar PSG a primit lovitură de la 11 metri. Dembele a transformat, trimiţând în colţul opus în care a plonjat Raya.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După această reuşită, fanii lui PSG prezenţi în peluza arenei din Budapesta au “luat-o razna”. Au fost aprinse zeci de torţe, iar forţele de ordine au încercat să calmeze spiritele în tribune. UEFA nu a insistat cu imagini, fiind cunoscută politica forului continental care nu vrea să încurajeze astfel de acţiuni.

Nebunie la Budapesta, după golul marcat de Ousmane Dembele în finala Champions League! De 8 ani nu s-a mai întâmplat asta

Reuşita lui Ousmane Dembele, care a restabilit egalitatea, a rupt un “blestem” al finalelor UEFA Champions League. Din 2018, de la finala de la Kiev dintre Real Madrid şi Liverpool, câştigată de echipa de pe Bernabeu cu 3-1, nu am mai avut un ultim act în care ambele echipe să marcheze.

This is the first Champions League final to see both sides score since 2018 when Real Madrid beat Liverpool 3-1. 🤯#UCLFinal pic.twitter.com/qpqrQrQQq8

— Squawka Live (@Squawka_Live) May 30, 2026

De atunci, în fiecare an care a urmat, Liverpool, Bayern Munchen, Chelsea, Real Madrid de două ori, Manchester City, şi PSG s-au impus fără să primească gol în finală.