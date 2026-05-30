Ousmane Dembele a rupt “blestemul” şi Puskas Arena “a luat foc”! Ce nu s-a văzut la TV în finala Champions League

Alex Masgras Publicat: 30 mai 2026, 21:27

Peluza lui PSG, după golul marcat de Ousmane Dembele / Profimedia

Ousmane Dembele a restabilit egalitatea în finala UEFA Champions League dintre PSG şi Arsenal, în minutul 65 al meciului de la Budapesta. Kvaratskhelia a fost faultat în careu, iar PSG a primit lovitură de la 11 metri. Dembele a transformat, trimiţând în colţul opus în care a plonjat Raya.

După această reuşită, fanii lui PSG prezenţi în peluza arenei din Budapesta au “luat-o razna”. Au fost aprinse zeci de torţe, iar forţele de ordine au încercat să calmeze spiritele în tribune. UEFA nu a insistat cu imagini, fiind cunoscută politica forului continental care nu vrea să încurajeze astfel de acţiuni.

Nebunie la Budapesta, după golul marcat de Ousmane Dembele în finala Champions League! De 8 ani nu s-a mai întâmplat asta

Reuşita lui Ousmane Dembele, care a restabilit egalitatea, a rupt un “blestem” al finalelor UEFA Champions League. Din 2018, de la finala de la Kiev dintre Real Madrid şi Liverpool, câştigată de echipa de pe Bernabeu cu 3-1, nu am mai avut un ultim act în care ambele echipe să marcheze.

De atunci, în fiecare an care a urmat, Liverpool, Bayern Munchen, Chelsea, Real Madrid de două ori, Manchester City, şi PSG s-au impus fără să primească gol în finală.

Kai Havertz a deschis scorul la Budapesta, în minutul 6. “Tunarii” au condus până în minutul 65, când Dembele a marcat golul ce avea să trimită ultimul act al acestui sezon în prelungiri.

22:28

Luis Enrique, prima reacţie după ce a cucerit pentru a doua oară Champions League cu PSG: “E chiar mai important”
22:14

PSG, bornă istorică impresionantă după ce a câștigat Champions League. Doar Real Madrid a mai reușit asta
22:05

Suma uriaşă câştigată de PSG, după ce a cucerit pentru al doilea an la rând trofeul UEFA Champions League
22:01

BREAKING NEWSPSG – Arsenal 1-1 (4-3 d. l. d.). Parizienii se impun dramatic la penalty-uri! Campioana din Hexagon a scris istorie
21:17

Ousmane Dembele a marcat și s-a accidentat în finala PSG – Arsenal. Ce s-a întâmplat cu „Balonul de Aur”, înainte de Mondial
20:27

„Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal
