PSG – ARSENAL, SÂMBĂTĂ LIVE TEXT (19:00). Tot ce au spus Luis Enrique și Arteta înainte de finala UCL

Arteta, gata să câștige trofeul care l-a evitat pe Wenger

Campioană în Anglia pentru prima dată după 22 de ani, Arsenal încearcă să obțină primul trofeu de UEFA Champions League din istoria clubului. Nici Arsene Wenger nu a reușit să pună mână pe acest trofeu: a dus echipa până în finală, în urmă cu 20 de ani, dar a pierdut cu Barcelona.

Încă un meci uriaș și încă o șansă de a încheia un sezon istoric cu un nou trofeu. Care este starea de spirit înaintea finalei de mâine?

„Foarte bună. Pregătirea a fost excelentă, foarte concentrată și foarte pozitivă. Suntem aici pentru că am meritat să fim aici, prin felul în care am jucat și prin parcursul nostru în competiție. Iar mâine, pe teren, trebuie să ne câștigăm dreptul de a ridica trofeul.”

Ne poți spune câteva lucruri despre lot? Este Jurrien Timber apt pentru finală?

„Da, este apt.”

Poate fi titular?

„Da.”

Dar Noni Madueke?

„Da.”

Ai vorbit mult despre mesajele pe care le transmiți jucătorilor și despre felul în care îi menții conectați. Ai folosit în vreun fel înfrângerea cu PSG de anul trecut?

„Cu siguranță am folosit exemple și lecții din acele meciuri. Sunt multe lucruri de învățat de acolo. Dar și noi am evoluat, și ei au evoluat, contextul este diferit acum. Am tras concluzii și am identificat lucruri pe care trebuie să le facem mai bine, iar eu cred că se va vedea mâine.”

În afară de Ben, ai tot lotul apt. Ai spus de multe ori că alegerea echipei este una dintre cele mai dificile părți ale meseriei tale. Cât de greu este acum?

„Mă uit în jur și văd bucuria și dorința tuturor de a juca acest meci. Știm cu toții că este cel mai mare meci din fotbalul de club și fiecare vrea să facă parte din el. Toți înțeleg ce presupune și cât de important este să aibă impact atunci când echipa are nevoie.”

Luis Enrique a vorbit foarte frumos despre Arsenal și despre tine. Ce părere ai despre el?

„A fost mereu un reper încă din perioada în care era jucător, pentru că era un fotbalist special. Iar ca antrenor, dacă îi urmărești parcursul, vezi foarte clar amprenta lui. Identitatea echipei, mentalitatea, comportamentul jucătorilor, felul în care joacă. A fost o sursă de inspirație și mâine ne vom întâlni pe marginea terenului.”

Este prima finală de Champions League pentru Arsenal după 20 de ani. Pentru mulți dintre jucători poate fi șansa vieții. Cât de important este să profitați de ea?

„Este o oportunitate de a transforma momentul acesta într-unul istoric. Este doar a doua oară în istoria clubului când suntem aici și avem șansa să scriem un nou capitol. Pentru asta trebuie să jucăm cu claritate, cu foarte mult curaj și cu o dorință neobosită de a câștiga. Dacă avem aceste lucruri, sunt convins că vom fi foarte aproape de trofeu.”

După ce ai câștigat Premier League, presiunea s-a redus?

„Nu. Ambiția este mai mare. Am câștigat unul și acum îl vrem pe al doilea. Asta este tot ce contează. Trebuie să construim o platformă pentru obiective și mai mari. Iar echipa a demonstrat în ultimele două sezoane că este capabilă.”

Arsène Wenger te-a contactat?

„Nu direct, pentru că îl știți pe Arsène, nu vrea să stea în cale. Dar știu ce simțim cu toții. Am vorbit cu mulți foști jucători și toți sunt alături de noi. Este șansa clubului de a face ceva ce nu a mai făcut niciodată.”

Ai vorbit în ultimele luni despre cum îți imaginai că ridici trofeul Premier League. Cum apărea Champions League în acele vise?

„Într-un mod foarte asemănător. Tot drumul până aici a fost remarcabil. Am meritat această finală prin felul în care am abordat fiecare meci și prin nivelul arătat de jucători. Acum mai avem un singur pas: să câștigăm și să aducem trofeul acasă.”

Ai observat ceva diferit în privirea jucătorilor după ce au devenit campioni?

„Cred că vor mai mult. Odată ce trăiești astfel de momente și ridici un trofeu, știi exact ce simți și vrei să retrăiești acel sentiment cât mai des. Iar mâine avem ocazia să o facem din nou.”

Câte formule de echipă ai făcut pentru această finală?

„Nu atât de multe. Dar îți ia timp să analizezi totul. Avem mai multe certitudini acum în privința unor jucători, însă trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu.”

Cât de mult crezi că ați progresat față de semifinala de anul trecut?

„Când am revăzut meciurile, am fost foarte mulțumit de ce am văzut și chiar mai convins că am fost foarte aproape și puțin ghinioniști să nu ajungem în finală. Acum este un alt moment, echipele au evoluat și mâine va fi un alt tip de meci.”

Arsenal nu a câștigat niciodată această competiție în 140 de ani de istorie. Ce ar însemna pentru tine?

„Ar însemna ceva complet nou pentru toți. Știm cât de greu este să scrii istorie nouă la un club ca Arsenal. Dar acesta este obiectivul și de aceea suntem atât de entuziasmați.”

PSG este considerată favorită. Ești de acord?

„Ei sunt deținătorii trofeului. Ei au fost ultimii care au ridicat această cupă și noi suntem aici ca să le-o luăm.”

Ți-e teamă că succesul din campionat ar putea face echipa să trateze finala mai relaxat?

„Nu.”

Cum păstrezi acel nivel maxim de motivație?

„Pentru că îl simt. Știm cât de greu a fost să câștigăm Premier League după 22 de ani. Acum avem încă o oportunitate și parcursul nostru din competiție arată că putem face asta. Dorința băieților este la maximum.”

PSG a surprins în semifinală prin anumite execuții și faze pregătite. Sunteți pregătiți?

„Am analizat absolut tot ce fac în fiecare fază a jocului, la fel cum sunt sigur că și ei au făcut cu noi. Ne-am pregătit pentru toate scenariile și încercăm să înțelegem intenția din spatele acțiunilor lor, pentru a duce meciul acolo unde ne dorim.”

Cum l-ai descrie pe Martin Odegaard ca lider?

„Martin este el însuși. Este genul de om căruia i-ai putea încredința viața ta. Este probabil cel mai mare exemplu de profesionalism din vestiar. Iubește jocul, își respectă colegii și adoră să joace pentru noi. Are toate calitățile unui lider.”

Îți dai timp să realizezi unde ai ajuns cu acest club?

„Trăiesc momentul. Vreau să ies afară, să fiu alături de jucători și să simt totul. În ultimii ani am făcut pași uriași în această competiție pentru a ajunge aici, dar obiectivul final este clar și trebuie să îl realizăm mâine.”

După meciul cu City, Declan Rice le-a spus colegilor că „nu s-a terminat”. Este aceasta mentalitatea echipei?

„A fost o reacție naturală. Exact asta simțea în acel moment și exact asta simțeam și eu. Din acel moment parcă totul s-a schimbat. Energia echipei s-a schimbat, iar băieții au început să joace cu mai multă libertate și determinare. Nu voiam să pierdem acel meci și cred că am arătat multă maturitate și forță pentru a merge până la capăt.”