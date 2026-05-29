Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat

Gigi Becali a anunţat că primul jucător cu care a semnat este Mihai Popescu (33 de ani). El a prelungit joi contractul cu FCSB. Înțelegerea acestuia cu formația roș-albastră expira la finele acestui sezon.
“Mihai Popescu a semnat și acum începem becalizarea României”, a declarat Becali la Prima Sport. El a explicat şi că Ngezana rămâne la FCBS, dacă se operează.
Latindiarul a spus şi care sunt jucătorii care părăsesc echipa din această vară.
“Ngezana a zis că face operație, dacă face, îi bag contract. Nu ai cum să îl scoți pe Crețu, el a participat la calificarea asta, nu ai cum. Crețu rămâne acolo. Chiricheș, Kiki, Thiam, nu o să mai prelungim. Baba, hai la revedere! Joacă fotbal ca Ofri Arad, care nu face tâmpenii, prostii, o să vină jucători”, a mai declarat omul de afaceri.
