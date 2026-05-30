Ousmane Dembele a marcat și s-a accidentat în finala PSG – Arsenal. Ce s-a întâmplat cu „Balonul de Aur”, înainte de Mondial

Ousmane Dembele (29 de ani) a marcat în finala Champions League dintre PSG și Arsenal. Cele două se înfruntă la Budapesta pentru marele trofeu, pe „Puskas Arena”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ousmane Dembele a restabilit egalitatea în minutul 65, reușind să marcheze din penalty, după ce Kai Havertz a deschis scorul în minutul 6. Arbitrul Daniel Siebert a arătat punctul cu var după ce Kvicha

Kvaratskhelia a fost faultat în careu de Mosquera.

Ousmane Dembele a marcat și s-a accidentat în finala Champions League, PSG – Arsenal

În minutul 90+6, chiar înainte ca meciul să intre în prelungiri, Ousmane Dembele a cerut schimbare, acuzând probleme medicale. Luis Enrique l-a trimis în teren, în locul „Balonului de Aur”, pe Goncalo Ramos.

Francezii de la RMC Sport au anunțat, imediat după ieșirea de pe teren a lui Ousmane Dembele, că accidentarea acestuia nu ar fi una gravă. Starul francez s-ar fi confruntat doar cu crampe în duelul cu Arsenal, motiv pentru care a fost înlocuit.

Vestea e una bună pentru naționala Franței, ținând cont că se apropie Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada va începe pe 11 iunie și va fi live exclusiv în Universul Antena.