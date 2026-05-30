Ousmane Dembele a marcat și s-a accidentat în finala PSG – Arsenal. Ce s-a întâmplat cu „Balonul de Aur”, înainte de Mondial

Viviana Moraru Publicat: 30 mai 2026, 21:17

Ousmane Dembele, în finala Champions League, PSG - Arsenal/ Profimedia

Ousmane Dembele (29 de ani) a marcat în finala Champions League dintre PSG și Arsenal. Cele două se înfruntă la Budapesta pentru marele trofeu, pe „Puskas Arena”.

Ousmane Dembele a restabilit egalitatea în minutul 65, reușind să marcheze din penalty, după ce Kai Havertz a deschis scorul în minutul 6. Arbitrul Daniel Siebert a arătat punctul cu var după ce Kvicha
Kvaratskhelia a fost faultat în careu de Mosquera.

În minutul 90+6, chiar înainte ca meciul să intre în prelungiri, Ousmane Dembele a cerut schimbare, acuzând probleme medicale. Luis Enrique l-a trimis în teren, în locul „Balonului de Aur”, pe Goncalo Ramos.

Francezii de la RMC Sport au anunțat, imediat după ieșirea de pe teren a lui Ousmane Dembele, că accidentarea acestuia nu ar fi una gravă. Starul francez s-ar fi confruntat doar cu crampe în duelul cu Arsenal, motiv pentru care a fost înlocuit.

Vestea e una bună pentru naționala Franței, ținând cont că se apropie Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada va începe pe 11 iunie și va fi live exclusiv în Universul Antena.

În acest sezon, Ousmane Dembele a avut din nou cifre uriașe la PSG. Starul francez a reușit să marcheze 21 de goluri și să ofere 11 pase decisive, în cele 41 de meciuri bifate în toate competițiile.

Kai Havertz a deschis scorul în finala Arsenal – PSG

Kai Havertz (26 de ani) a atins borne fabuloase, după ce a marcat în finala Champions League dintre PSG și Arsenal. Mijlocașul german al „tunarilor” a deschis scorul pe „Puskas Arena”, din Budapesta, în minutul 6.

Balonul a ajuns la Kai Havertz după o respingere a lui Leandro Trossard, la șutul lui Marquinhos. După o cursă excelentă în banda stângă, germanul a intrat în careul lui PSG și l-a învins pe pe Safonov cu un șu puternic, dintr-un unghi dificil.

Kai Havertz a devenit primul jucător care înscrie pentru două echipe diferite din Anglia, în finala Champions League. El a punctat și pentru Chelsea, în ultimul act al competiției europene din 2021, câștigat cu Manchester City, scor 1-0.

Totodată, Kai Havertz a devenit doar al treilea jucător din istorie care reușește să marcheze pentru două echipe diferite, în finala Champions League, notează statisticienii de la Opta.

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
