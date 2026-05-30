„Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal

Au fost momente controversate în finala Champions League, dintre PSG și Arsenal, de la Budapesta. „Tunarii” au deschis scorul în minutul 6, prin Kai Havertz, care a punctat superb în poarta lui Safonov.
Kai Havertz a primit balonul în flancul stâng al atacului după o respingere a coechipierului Leandro Trossard. Aproape de mijlocul terenului, acesta a lovit mingea din șutul lui Marquinhos, ea ajungând ulterior la mijlocașul german, care a marcat.
Scandal după golul marcat de Kai Havertz, în finala Champions League, PSG – Arsenal
În momentul șutului lui Marquinhos, Leandro Trossard a dus brațul în față, mingea atingând mâna sa. Cei din camera VAR ar fi putut interveni pentru a anula reușita lui Kai Havertz, însă au considerat că nu a fost henț la atingerea lui Trossard.
Totuși, specialiștii de la ArchivoVAR au analizat faza și au dat verdictul. Ei consideră că a fost henț la respingerea lui Leandro Trossard, deoarece pe reluări s-a putut observa că jucătorul lui Arsenal duce intenționat mâna în direcția balonului.
„VAR-ul a decis să fure show-ul în finala Champions League”, au notat cei citați anterior, pe X.
🖥️💥 El VAR decidió dar la nota en la final de la Champions League.
👉🏻 Trossard coloca el brazo por delante del despeje de Marquinhos, asistiendo a Havertz.
❌ 𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗢.
▪️ La clave de la acción es que el brazo va al balón, por lo que no se considera una mano accidental. pic.twitter.com/EUH342CYff
— Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 30, 2026
„Arsenal a furat-o pe PSG”, „E cea mai mare greșeală din istoria Champions League”, au fost alte reacții acide de pe X, după faza controversată din startul finalei de pe „Puskas Arena”, din Budapesta.
Nu a fost singurul moment încins în privința deciziilor de arbitraj din prima repriză a partidei. În minutul 18, o fază controversată a avut loc în careul lui Arsenal. Mingea a sărit în mâna lui Bukayo Saka, iar vedeta “tunarilor” a schimbat traiectoria balonului cu mâna stângă. Arbitrul german Daniel Siebert nu a dictat nimic.
Această fază a stârnit multe discuţii în mediul online, acolo unde fanii parzienilor şi nu numai au considerat că PSG a fost dezavantajată serios la faza respectivă. Mai mult, Saka pare că atinge mingea şi cu mâna dreaptă, înainte de a schimba traiectoria cu mâna stângă, lucru care i-a înfuritat pe fanii francezi.
🤔 ¿𝗦𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿𝗶́𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗽𝗶𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮𝗿𝗱 𝘆 𝗦𝗮𝗸𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀?https://t.co/7ZAuUqJMwW pic.twitter.com/6lMdqt3lAl
— Diario SPORT (@sport) May 30, 2026
