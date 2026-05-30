„Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal

Au fost momente controversate în finala Champions League, dintre PSG și Arsenal, de la Budapesta. „Tunarii” au deschis scorul în minutul 6, prin Kai Havertz, care a punctat superb în poarta lui Safonov.

Kai Havertz a primit balonul în flancul stâng al atacului după o respingere a coechipierului Leandro Trossard. Aproape de mijlocul terenului, acesta a lovit mingea din șutul lui Marquinhos, ea ajungând ulterior la mijlocașul german, care a marcat.

Scandal după golul marcat de Kai Havertz, în finala Champions League, PSG – Arsenal

În momentul șutului lui Marquinhos, Leandro Trossard a dus brațul în față, mingea atingând mâna sa. Cei din camera VAR ar fi putut interveni pentru a anula reușita lui Kai Havertz, însă au considerat că nu a fost henț la atingerea lui Trossard.

Totuși, specialiștii de la ArchivoVAR au analizat faza și au dat verdictul. Ei consideră că a fost henț la respingerea lui Leandro Trossard, deoarece pe reluări s-a putut observa că jucătorul lui Arsenal duce intenționat mâna în direcția balonului.

„VAR-ul a decis să fure show-ul în finala Champions League”, au notat cei citați anterior, pe X.