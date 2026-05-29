Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist”

Ofri Arad a fost aruncat în luptă în minutul 105 şi a reuşit să o aducă pe FCSB în avantaj cu Dinamo.
Acesta a fost primul gol marcat de Ofri Arad la FCSB şi a venit într-un moment în care se vorbea de plecarea lui de la echipă. A jucat foarte puţin, iar Gigi Becali spunea că nu este de nivelul FCSB. După ce reuşita lui a dus la calificarea în Confrence League, patronul de la FCSB a schimbat discursul.
“Ofri Arad a dovedit că e fotbalist în această seară. Joacă liniștit, stă cu capul sus. A luat mingea și a dat plasat la gol. Ofri Arad și-a scos banii, să fie sănătos, nu mai am niciun fel de probleme”, a declarat Gigi Becali despre fotbalist.
