Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist”

Acesta a fost primul gol marcat de Ofri Arad la FCSB şi a venit într-un moment în care se vorbea de plecarea lui de la echipă. A jucat foarte puţin, iar Gigi Becali spunea că nu este de nivelul FCSB. După ce reuşita lui a dus la calificarea în Confrence League, patronul de la FCSB a schimbat discursul.

“Ofri Arad a dovedit că e fotbalist în această seară. Joacă liniștit, stă cu capul sus. A luat mingea și a dat plasat la gol. Ofri Arad și-a scos banii, să fie sănătos, nu mai am niciun fel de probleme”, a declarat Gigi Becali despre fotbalist.