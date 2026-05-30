Home | Fotbal | Liga 1 | „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo

„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo

Sebastian Ujica Publicat: 30 mai 2026, 8:27

Comentarii
L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a anunțat că vrea să aducă 5-6 jucători și că este dispus să investească și 5 milioane de euro pentru aceștia.

Becali îl vrea pe Florinel Coman

Printre țintele lui Becali pentru transfer este și Florinel Coman. Acesta mai are contract un an cu cei de la Al Gharafa, însă Becali speră să poată veni liber de contract.

„Florinel… am vorbit cu el… are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion hai la mine şi faci încă unul. Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant. Mi-a zis Hagi odată, să nu mai caut atacant, că îl aveam în curte. Coman era. I-am zis să negocieze cu clubul.

Avem doi jucători străini. Meme a zis e unul 100% şi și altul 80%. Mă gândesc eu la un jucător care a jucat în play-out care cred eu că poate să umple un gol, dar nu i-am spus nici lui Mihai Stoica. Încă nu sunt convins nici eu şi nu vreau să greşesc” a spus Gigi Becali după victoria cu Dinamo.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Observator
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Dănuț Lupu, atac devastator după postarea lui Tavi Popescu: „Tu la 06:00 dimineaţa postezi cu faţa aia? I-a fugit creierul! Îi curge pe urechea din dreapta”
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, atac devastator după postarea lui Tavi Popescu: „Tu la 06:00 dimineaţa postezi cu faţa aia? I-a fugit creierul! Îi curge pe urechea din dreapta”
11:57

Doliu în Bănie! Un fost antrenor interimar de la FCU Craiova a murit la 58 de ani
11:45

Mesajul lui Răzvan Lucescu după revenirea lui Pancu la Rapid: „Ăsta e visul lui!” Ce spune despre Hagi la națională
11:43

“I-a fugit creierul, acum îi fugea și fața”. Dănuț Lupu, derapaj la adresa lui Octavian Popescu după Dinamo – FCSB
11:21

Cinci piloți vor fi cu ochii pe finala UCL! Ce echipă de fotbal susține fiecare pilot din Formula 1
10:57

Gică Hagi a luat decizia! Jucătorii convocați la naționala României după barajul Dinamo – FCSB
10:52

“El e prost?”. Gigi Becali i-a decis viitorul lui Florin Tănase după barajul cu Dinamo: “Ia un milion”
Vezi toate știrile
1 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 2 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 3 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat 4 Gigi Becali a anunțat numele fotbalistului din Liga 1 pe care l-a ofertat: „Mirel mi-a zis că are cele mai multe driblinguri” 5 Surpriză în echipa de start a FCSB-ului, la derby-ul cu Dinamo. Cine va fi titularizat pe postul de vârf 6 Primul titular care e OUT de la Rapid, după venirea lui Daniel Pancu. Cine l-ar putea înlocui
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”