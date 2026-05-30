„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

Becali a anunțat că vrea să aducă 5-6 jucători și că este dispus să investească și 5 milioane de euro pentru aceștia.

Becali îl vrea pe Florinel Coman

Printre țintele lui Becali pentru transfer este și Florinel Coman. Acesta mai are contract un an cu cei de la Al Gharafa, însă Becali speră să poată veni liber de contract.

„Florinel… am vorbit cu el… are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion hai la mine şi faci încă unul. Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant. Mi-a zis Hagi odată, să nu mai caut atacant, că îl aveam în curte. Coman era. I-am zis să negocieze cu clubul.

Avem doi jucători străini. Meme a zis e unul 100% şi și altul 80%. Mă gândesc eu la un jucător care a jucat în play-out care cred eu că poate să umple un gol, dar nu i-am spus nici lui Mihai Stoica. Încă nu sunt convins nici eu şi nu vreau să greşesc” a spus Gigi Becali după victoria cu Dinamo.