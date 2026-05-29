Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală de la Roland Garros, după ce a defilat în partida din turul 3 de la Paris în faţa Solanei Sierra din Argentina, locul 68 WTA. Românca a câştigat partida cu 6-0, 6-0, după doar 57 de minute de joc.

Românca nu a avut emoţii în această partidă, pe care a controlat-o de la un capăt la altul şi dovedeşte, din nou, că traversează cea mai bună perioadă a carierei, chiar în ultimul an de activitate în circuitul profesionist.

Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026

Pentru acest succes, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoarea de 285.000 de euro, dar şi 240 de puncte în clasamentul WTA.

Românca îşi cunoaşte deja adversara din turul următor de la Paris. Pentru un loc în sferturile de finală de la Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea va lupta împotriva chinezoaicei Wang Xiu, locul 148 WTA. În turul 3, ea a trecut de Yulia Starodubtsewa, locul 55 WTA.

Cirstea d. Solana Sierra 6-0 6-0

Double bagel from Sorana against the woman who took out Paolini this tournament

Sorana reaches her first Roland Garros Round of 16 in FIVE years.

✅1st Slam R16 in 3 years

She may be wanting to retire, but her tennis certainly doesn’t

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026