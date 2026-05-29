Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026

Alex Masgras Publicat: 29 mai 2026, 17:11

Sorana Cîrstea, la Roland Garros 2026 / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală de la Roland Garros, după ce a defilat în partida din turul 3 de la Paris în faţa Solanei Sierra din Argentina, locul 68 WTA. Românca a câştigat partida cu 6-0, 6-0, după doar 57 de minute de joc.

Românca nu a avut emoţii în această partidă, pe care a controlat-o de la un capăt la altul şi dovedeşte, din nou, că traversează cea mai bună perioadă a carierei, chiar în ultimul an de activitate în circuitul profesionist.

Pentru acest succes, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoarea de 285.000 de euro, dar şi 240 de puncte în clasamentul WTA.

Românca îşi cunoaşte deja adversara din turul următor de la Paris. Pentru un loc în sferturile de finală de la Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea va lupta împotriva chinezoaicei Wang Xiu, locul 148 WTA. În turul 3, ea a trecut de Yulia Starodubtsewa, locul 55 WTA.

Cîrstea are şansa de a egala cea mai bună performanţă pe zgura pariziană, acolo unde a mai ajuns în sferturile de finală la ediţia din 2009, când a fost eliminată de la Samanta Stosur.

