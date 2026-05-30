Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii

Sebastian Ujica Publicat: 30 mai 2026, 9:06

Anthony Gordon a semnat cu FC Barcelona până în 2031

FC Barcelona a anunțat oficial vineri seară transferul lui Anthony Gordon pentru 80 de milioane de euro. Englezul a impresionat la conferința de presă când a început să vorbească în spaniolă!

Transferul lui Gordon i-a semnat sentința unui jucător crescut de Barcelona: Ansu Fati! Tânărul jucător spaniol va pleca la AS Monaco, anunță Mundo Deportivo.

Aflat la Barcelona încă de la vârsta de 10 ani, Ansu Fati a sperat să revină la Barcelona în această vară după un an bun la Monaco, acolo unde s-a aflat sub formă de împrumut. Fati chiar a semnat un nou contract vara trecută și a renunțat la o parte din bani. Însă transferul lui Gordon l-a convins că viitorul său e departe de Barcelona.

Conform Mundo Deportivo, acordul cu AS Monaco pentru un transfer definitiv este aproape finalizat, acum că jucătorul a dat și el undă verde la mutare. Fati a marcat 9 goluri în cele 25 de partide disputate la AS Monaco în sezonul recent încheiat și a fost unul dintre motivele revenirii echipei în cupele europene.

Acordul pentru împrumutul la Monaco din urmă cu un an a inclus o clauză pentru transferul definitiv pentru 11 milioane de euro, sumă pe care Monaco e dispusă să o plătească. Singurul impediment era contractul lui Fati cu Barcelona de care acesta s-a ținut scai, în speranța că va putea reveni la Barcelona, ca variantă de back-up pentru Raphinha. Acum însă acest scenariu a devenit imposibil, iar Fati va fi cedat definitiv în Ligue 1.

