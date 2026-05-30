Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii

FC Barcelona a anunțat oficial vineri seară transferul lui Anthony Gordon pentru 80 de milioane de euro. Englezul a impresionat la conferința de presă când a început să vorbească în spaniolă!

Transferul lui Gordon i-a semnat sentința unui jucător crescut de Barcelona: Ansu Fati! Tânărul jucător spaniol va pleca la AS Monaco, anunță Mundo Deportivo.

Ansu Fati pleacă de la Barca

Aflat la Barcelona încă de la vârsta de 10 ani, Ansu Fati a sperat să revină la Barcelona în această vară după un an bun la Monaco, acolo unde s-a aflat sub formă de împrumut. Fati chiar a semnat un nou contract vara trecută și a renunțat la o parte din bani. Însă transferul lui Gordon l-a convins că viitorul său e departe de Barcelona.

Conform Mundo Deportivo, acordul cu AS Monaco pentru un transfer definitiv este aproape finalizat, acum că jucătorul a dat și el undă verde la mutare. Fati a marcat 9 goluri în cele 25 de partide disputate la AS Monaco în sezonul recent încheiat și a fost unul dintre motivele revenirii echipei în cupele europene.

Acordul pentru împrumutul la Monaco din urmă cu un an a inclus o clauză pentru transferul definitiv pentru 11 milioane de euro, sumă pe care Monaco e dispusă să o plătească. Singurul impediment era contractul lui Fati cu Barcelona de care acesta s-a ținut scai, în speranța că va putea reveni la Barcelona, ca variantă de back-up pentru Raphinha. Acum însă acest scenariu a devenit imposibil, iar Fati va fi cedat definitiv în Ligue 1.