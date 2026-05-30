Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!”

FCSB s-a calificat în viitorul sezon de Conference League după ce a învins-o pe Dinamo în finala barajului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul partidei, Gigi Becali a anunțat că vrea să aducă nu mai puțin de 6 jucători în această vară și că e dispus să plătească și 5 milioane de euro pentru aceștia.

FCSB, ofertă pentru Ceara

Prima țintă este Anderson Ceara de la Csikszereda. FCSB nici nu a așteptat deznodământul partidei cu Dinamo să facă ofertă pentru jucătorul de 27 de ani. Oficialii clubului din Miercurea Ciuc au confirmat oferta, însă dezvăluie că FCSB nu are prima șansă deoarece există oferte mai bune din punct de vedere financiar pentru mijlocașul brazilian.

“Am primit o ofertă de la FCSB. Vineri am primit-o și urmează să o discutăm de luni. Nu m-aș arunca, pentru că avem mai multe propuneri pentru jucător. Clubul vrea ceva, jucătorul vrea și el ceva și agentul la fel. Mie oferta de la FCSB mi se pare simpatică, este un club serios.

Oferta de la FCSB este cea mai mică, dar singura concretă din România. Dacă ne luăm după oferte concrete și nu despre vorbe goale, cea de la FCSB este singura concretă din România. Mi s-a părut corect din partea celor de la FCSB că au făcut ceva scris. Tot scris mai avem din Ungaria și ceva din Asia.