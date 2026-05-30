Controversă uriaşă în finala Champions League! Saka a atins mingea cu mâna în careu, dar nu s-a dictat penalty

Finala UEFA Champions League dintre PSG şi Arsenal a început cu “tunarii” în avantaj, asta după ce Kai Havertz a deschis scorul după doar şase minute de joc. Germanul, care se află la a doua finală de Champions League în care înscrie (n.r. după ce din 2021, dintre Chelsea şi Manchester City), l-a învins pe Safonov cu un şut la vinclu.

În minutul 18, o fază controversată a avut loc în careul lui Arsenal. Mingea a sărit în mâna lui Bukayo Saka, iar vedeta “tunarilor” a schimbat traiectoria balonului cu mâna stângă. Arbitrul german Daniel Siebert nu a dictat nimic.

Fază controversată în finala Champions League! Saka a atins mingea cu mâna în careu, dar nu s-a dictat penalty

Această fază a stârnit multe discuţii în mediul online, acolo unde fanii parzienilor şi nu numai au considerat că PSG a fost dezavantajată serios la faza respectivă. Mai mult, Saka pare că atinge mingea şi cu mâna dreaptă, înainte de a schimba traiectoria cu mâna stângă, lucru care i-a înfuritat pe fanii francezi.

