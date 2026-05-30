Controversă uriaşă în finala Champions League! Saka a atins mingea cu mâna în careu, dar nu s-a dictat penalty

Alex Masgras Publicat: 30 mai 2026, 20:03

Controversa din finala Champions League / Captură Prima Sport

Finala UEFA Champions League dintre PSG şi Arsenal a început cu “tunarii” în avantaj, asta după ce Kai Havertz a deschis scorul după doar şase minute de joc. Germanul, care se află la a doua finală de Champions League în care înscrie (n.r. după ce din 2021, dintre Chelsea şi Manchester City), l-a învins pe Safonov cu un şut la vinclu.

În minutul 18, o fază controversată a avut loc în careul lui Arsenal. Mingea a sărit în mâna lui Bukayo Saka, iar vedeta “tunarilor” a schimbat traiectoria balonului cu mâna stângă. Arbitrul german Daniel Siebert nu a dictat nimic.

Această fază a stârnit multe discuţii în mediul online, acolo unde fanii parzienilor şi nu numai au considerat că PSG a fost dezavantajată serios la faza respectivă. Mai mult, Saka pare că atinge mingea şi cu mâna dreaptă, înainte de a schimba traiectoria cu mâna stângă, lucru care i-a înfuritat pe fanii francezi.

  PSG (4-3-3): Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi, Zaire-Emery.
Antrenor: Luis Enrique
  Arsenal (4-3-3): Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Odegaard, Rice, Lewis-Skelly – Saka, Havertz, Trossard. Rezerve: Kepa, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Gyokeres, Madueke, Martinelli, Merino, Norgaard, Timber, Zubimendi.
Antrenor: Mikel Arteta
