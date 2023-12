"Ridicol!" Sergio Conceicao a dat de pământ cu Istvan Kovacs şi asistenţii lui. Gestul făcut de Vasile Marinescu după gafa uriașă - Antena Sport

Reclamă

O parte din jucătorii de la FC Porto s-au oprit atunci când au văzut fanionul, dar Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue. La capătul acelei faze, jucătorii de la Șahtior au restabilit egalitatea, prin reușita lui Sikan, care a înscris cu poarta goală, după ce a primit o pasă de senzație din bandă, în interiorul careului.

„Am primit un gol oarecum ridicol. Jucătorii mei s-au oprit când au văzut fanionul ridicat. Asistentul (n.r. Vasile Marinescu) şi-a cerut scuze, dar nu mai era nimic de făcut.

Reclamă

Am ieşit în atac pentru a marca, dar am primit un alt gol şi am multe îndoieli în privinţa validării lui. Încercăm mereu să fim buni în defensivă, dar azi nu ne-a ieşit. Cred că nici arbitrii nu au fost inspiraţi.

Important este să spunem că jucătorii sunt de felicitat, am ajuns acolo unde ne dorim, între cele mai bune 16 echipe ale Europei. Acum trebuie să ne gândim la următorul meci şi să ne recuperăm„, a declarat Sergio Conceicao la finalul partidei, potrivit ojogo.pt.

Sergio Conceicao a şi protestat vehement, la marginea terenului, după golul de 1-1 validat de Kovacs. A văzut cartonaşul galben atât el, cât şi Claudio Ramos. Pe final, spiritele s-au încins din nou şi „centralul” a acordat alte două cartonaşe galbene.

Reclamă

Pentru FC Porto urmează chiar derby-ul cu Sporting Lisabona! Confruntare pentru primul loc în Portugalia va fi luni, pe 18 decembrie, de la ora 22:15, în direct în AntenaPLAY. Verdictul specialistului după gafele lui Istvan Kovacs din Champions League Specialistul care a analizat deciziile luate de Istvan Kovacs este Duarte Gomes, un fost mare arbitru portughez, care a oficializat, de-a lungul carierei, numeroase partide UEFA sau FIFA. Acesta a avut un verdict deosebit de dur, după meciul menționat anterior, care a contat pentru ultima etapă din faza grupelor a Ligii Campionilor. „În minutul 29, arbitrul asistent s-a precipitat și a ridicat fanionul pentru a semnala un ofsaid inexistent. Centralul (n.r. Istvan Kovacs) a intervenit foarte bine și a continuat jocul. Acțiunea celor de la Șahtior s-a terminat cu golul lui Sikan, probabil pentru că apărarea lui FC Porto s-a relaxat atunci când a văzut decizia asistentului. După această fază, ar trebui învățată o lecție: jocul se oprește doar în momentul în care arbitrul hotărăște acest lucru, sau în momentul în care mingea iese din teren”, și-a început discursul Duarte Gomes, potrivit abola.pt. „În minutul 47, Istvan Kovacs a făcut o eroare. Nu a semnalat o obstrucție clară a lui Bepe la Kriskyvv. Fundașul central portughez ar fi trebuit să încaseze cartonașul galben. De asemenea, în în minutele 54 și 60, arbitrul român nu a acordat cartonașul galben, pentru două intervenții dure. În minutul 72 a mai apărut încă o eroare a lui Kovacs, la golul celor de la Șahtior. La momentul respectiv, un jucător de la FC Porto și-a trimis mingea în poartă, dar românul nu a semnalizat un fault. Un jucător al lui Șahtior a pătruns în careu și a sărit la minge, fiind în duel cu Jorge Sanches. Acesta și-a întins mâna, iar din cauza acestui contact fundașul din Mexic a fost incomodat. Pentru mine, acest gol nu ar fi trebuit acordat”, a mai spus fostul mare arbitru portughez. După această analiză, Duarte Gomes i-a oferit lui Istvan Kovacs nota 5, pentru modul în care a arbitrat partida din etapa cu numărul 6 a grupelor din Liga Campionilor. Reclamă