"Echipă de top!" Selecționerul Lituaniei, laude pentru România înaintea meciului direct (marți, 21:45, Antena 1 și AntenaPLAY) - Antena Sport

Selecționerul Lituaniei, laude pentru România înaintea meciului direct (marți, 21:45, Antena 1 și AntenaPLAY) Edgaras Jankauskas / Profimedia Selecționerul Lituaniei a venit cu o serie de laude pentru România înaintea meciului direct, care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Edgaras Jankauskas a vorbit deschis, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu selecționata lui Mircea Lucescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lituania – România va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY marți, de la ora 21:45. Partida contează pentru etapa cu numărul 4 a grupei C2 din UEFA Nations League. Selecționerul Lituaniei, laude pentru România înaintea meciului direct (marți, 21:45, Antena 1 și AntenaPLAY) Înainte de meciul cu România, Edgaras a transmis faptul că selecționata sa merita mai mult în cadrul partidei tur, de la București și speră că elevii săi să obțină un rezultat bun, de la acest duel. Totodată, acesta a tras un semnal de alarmă despre starea terenului, care nu se află în cele mai bune condiții, înainte de Lituania – România. „Nu ştiu cum se va desfăşura meciul, având în vedere cum se prezintă terenul. Nici la Bucureşti nu a fost cel mai bun teren, dar calitatea meciului a fost mai bună decât a terenului. Să sperăm că va fi la fel, dar cu un rezultat mai bun pentru noi. Reclamă

Gertmonas (n.r. – portarul lui U Cluj) ne-a ceva informaţii, dar am studiat bine naţionala României. Nu cred că vom avea parte de surprize. Trebuie să oprim seria de înfrângeri. România are jucători de mare calitate. Oricine poarte înscrie. Defensiva e foarte puternică, iar portarul are mare experienţă.

E o echipă de top, care vine după un parcurs bun la EURO. E o naţională tare, cu jucători care evoluează la cluburi importante. Va fi un test pentru noi şi vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.

Am pus probleme în tur, dar la final nu ne-am ales cu nimic. Am simţit că meritam mai mult decât am obţinut”, a spus Edgaras Jankauskas, la conferința de presă.

„Trebuie să fim atenţi!” Mircea Lucescu a identificat plusurile Lituaniei înaintea meciului cu România: „Folosesc mult asta” În meciul tur de la Bucureşti, din luna septembrie, România a învins Lituania . După ce scorul a fost 1-1 timp de 86 de minute, Răzvan Marin şi Alex Mitriţă au marcat golurile 2 şi 3 pentru tricolori. Meciul nu a fost unul uşor, iar Mircea Lucescu i-a avertizat pe jucătorii săi de problemele pe care le poate pune Lituania. Chiar dacă nu plusează când vine vorba de individualităţi şi fac multe greşeli, lituanienii se bazează mult pe mingile lungi şi se folosesc mult de out-uri şi cornere: „Nu pot să spun că e cea mai bună echipă din grupă. Am văzut meciul lor cu Kosovo. Fac greșeli, sunt jucători de un anumit nivel, individual nu sunt atât de puternici, dar ca echipă sunt compacți, își folosesc calitățile lor, pase lungi, accelerări, construiesc, tocmai pentru a provoca adversarul să iasă și să joace în spații libere. Folosesc foarte mult out-urile și cornerele, trebuie să fim atenți și să controlăm jocul”, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

