Denis Drăguş, atacat dur după San Marino - România 1-5: "E lipsă de caracter" - Antena Sport

Florin Manea, agentul lui Denis Drăguş, a anunţat că există o ruptură între cei doi şi că nu a mai vorbit cu atacantul cotat la 3.8 milioane de euro de la finalul lui 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manea a dezvăluit că internaţionalul de 25 de ani a avut o ofertă în această iarnă, dar şi că, cel mai probabil, nu îl va mai reprezenta.

Florin Manea l-a atacat pe Denis Drăguş

„O să fie o discuție prietenească. Nu are nicio legătură cu interesul lui Gigi Becali, am vorbit niște lucruri, am făcut un plan, dar nu se ține de el. Cred că toate se leagă. Trebuia să facă un pas pe care nu l-a făcut. Tot am așteptat, dar se pare că e cam ocupat.

Nu, nici nu mă interesează treaba asta. Putea să semneze, că e liber să semneze. Avea niște obligații față de mine și față de el… (n.r. – Dar de când ați mai vorbit?) Din decembrie.

Când nu te ții de promisiuni nu ai cum să joci bine. Trebuie să faci anumiti pași și nu-i faci. E lipsă de caracter. De asta se și întâmplă anumite lucruri. O să își revină, se va concentra și va face treabă, dar să nu uite că are niște pași de făcut. Sunt niște lucruri pe care trebuia să le facă pe plan sportiv.