Gigi Becali, promisiune pentru Mircea Lucescu! Ce spune după convocarea celor 8 jucători de la FCSB - Antena Sport

Mircea Lucescu nu a rămas indiferent la parcursul foarte bun al celor de la FCSB în acest sezon. Echipa lui Elias Charalambous a câştigat titlul în Liga 1 cu trei etape înaintea finalului de play-off, dar a avut o prestaţie foarte bună şi în Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, Mircea Lucescu a convocat 8 jucători de la FCSB pentru dubla din preliminariile World Cup 2026 cu Austria şi Cipru. Gigi Becali este încântat de decizia selecţionerului.

Gigi Becali, mesaj pentru Mircea Lucescu

Gigi Becali e convins că Mircea Lucescu a luat cea mai bună decizie. Asta după ce FCSB a luat titlul, dar are şi un alt obiectiv uriaş. Latifundiarul din Pipera forţează calificarea în grupa de Champions League în sezonul viitor. „Aștept să văd eu pe cel care are curajul să conteste acum selecția lui Mircea Lucescu. Are vreunul curajul să spună că Mircea e stelist? Sau fecesebist ca să nu se supere nu mai știu eu cine? Nu tată, Mircea Lucescu a luat la națională un număr atât de mare pentru că jucătorii mei merită. Așa cum și cei de la Barcelona merg la naționala lor tot în număr mare, așa vor merge și ai noștri de la FCSB.

Visul meu e să aduc Barcelona la Bucuresti in Liga Campionilor si să jucam impotriva lui Lamine Yamal. Am la echipă cei mai buni jucători ai României, iar Mircea Lucescu i-a văzut și el, că de aia a venit la meciuri. De acum mă voi ruga și pentru nationala României, dar și pentru Mircea Lucescu. El va avea o rugăciune în plus din partea mea la meciul cu Austria”, a spus Gigi Becali, conform prosport.ro.

Lotul României pentru dubla cu Austria şi Cipru, din preliminariile World Cup 2026

Portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 31/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 12/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);