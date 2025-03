Ionel Ganea ştie cum România poate învinge Austria: "Trebuie să jucăm aşa! Au mâncat din austrieci" - Antena Sport

Ionel Ganea are 19 goluri în 45 de selecţii la naţionala României / Profimediaimages

Ionel Ganea e de părere că naţionala României poate învinge Austria. Ganea a mai spus că rezultatul cu San Marino este unul foarte bun, care a dat moral naţionalei lui Mircea Lucescu.

Ganea e de părere că România trebuie să joace la fel ca Serbia pentru a putea învinge Austria şi să continue lupta pentru primul loc. Austria – România va fi pe 7 iunie, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ionel Ganea crede că România poate învinge Austria

„Eu zic că a fost un rezultat destul de bun. Dacă nu primeam acel gol, era și mai bun. Când iei gol de la cea mai slabă națională… A fost o neglijență acolo. A fost o fază lucrată a lor, eu așa zic. Și le-a ieșit. Au reușit să-i elimine pe jucătorii noștri din zona centrală și au marcat.

Per ansamblu, echipa a jucat destul de bine. E bine că a marcat și Mihai Popescu, acel gol a dat încredere echipei. Eu zic că puteau marca mai mult aseară, dar poate au mai păstrat din goluri și pentru Austria.

De ce să nu avem speranțe cu Austria? Putem câștiga, dar trebuie să jucăm cu motivație. Când am jucat așa, am avut rezultate. Austria nu e wow. Putem câștiga, dar trebuie să jucăm așa cum a făcut-o Serbia. Ați văzut că sârbii au alergat, mâncau din austrieci.

Putem termina grupa pe primul loc, dar trebuie să câștigăm toate meciurile de acum înainte. Și Bosnia să se mai încurce. Dacă batem Austria la ea acasă, atunci va fi altceva. Vom avea mai multe șanse”, a spus Ionel Ganea la gsp.ro.